Após rumores de traição, MC Cabelinho homenageia Bella Campos em show

MC Cabelinho faz homenagem para Bella Campos em show e fãs desacreditam em boatos de traição

Nos últimos dias surgiram boatos de que MC Cabelinho teria traído a atriz Bella Campos, com quem engatou romance após se interessarem nos bastidores da novela Vai Na Fé. A estudante Duda Mehdef afirma que encontrou o artista em um hotel no sábado, 26.

Em entrevista a página 'Subcelebrities', a suposta affair afirmou que os dois se encontraram e que o MC Cabelinho havia dito que seu namoro chegou ao fim, mas que não havia anunciado isso publicamente. Até o momento, o casal não se pronunciou publicamente sobre as mensagens.

Em meio aos boatos de traição, um fã compartilhou um vídeo neste domingo, 27, curtindo um show do cantor. No palco, MC Cabelinho cantou uma música e enquanto isso fez uma homenagem para Bella Campos, exibindo fotos com ela no telão. "Cabelinho não traiu a Bella, ele acabou de dedicar uma música pra ela", escreveu a pessoa presente no evento.

Duda Mehdef diz que ficou com MC Cabelinho em Belo Horizonte. "Eu vi ele ontem, sim, foi lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar pra vocês com tempo", contou a moça, que gravou um vídeo bomba e não descarta a traição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

ENTENDA A HISTÓRIA

A estudante Duda Mehdef confirmou que encontrou com MC Cabelinho em um quarto de hotel neste sábado, 26. A situação deixou os fãs intrigados, já que ele ainda está oficialmente namorando a atriz Bella Campos.

Para provar que está falando a verdade, a jovem mostrou interações com o ator de Vai Na Fé e disse que ela está até nos "melhores amigos" do cantor. Ela também disse que essa é a segunda vez que eles ficam.

MC Cabelinho e Bella Campos se conheceram nos bastidores da novela das sete. O relacionamento entre os dois foi marcado por trocas de juras de amor. No início do mês, a atriz mostrou uma tatuagem em homenagem ao namorado e recebeu críticas nas redes sociais. Os dois começaram a se relacionar durante a fase de preparação para o folhetim.

Veja o vídeo: