E a Bella Campos? Loira diz que ficou com MC Cabelinho e grava vídeo para provar

Loira diz que ficou com MC Cabelinho e grava vídeo para provar; situação está gerando muita repercussão

A estudante Duda Mehdef confirmou que encontrou com MC Cabelinho em um quarto de hotel neste sábado, 26. A situação deixou os fãs intrigados, já que ele ainda está oficialmente namorando a atriz Bella Campos.

Em entrevista a página 'Subcelebrities', a jovem afirmou que os dois se encontraram e que o cantor afirmou que seu relacionamento chegou ao fim, só não foi anunciado publicamente. Até o momento, o casal não se pronunciou publicamente sobre as mensagens.

Para provar que está falando a verdade, a jovem mostrou interações com o ator de Vai Na Fé e disse que ela está até nos "melhores amigos" do cantor. Ela também disse que essa é a segunda vez que eles ficam.

MC Cabelinho e Bella Campos se conheceram nos bastidores da novela das sete. O relacionamento entre os dois foi marcado por trocas de juras de amor. No início do mês, a atriz mostrou uma tatuagem em homenagem ao namorado e recebeu críticas nas redes sociais. Os dois começaram a se relacionar durante a fase de preparação para o folhetim.

Bella Campos rebate rumores de climão com José Loreto

A atriz Bella Campos virou assunto na internet por conta de um rumor sobre o motivo para ela não ir nas festas do elenco de Vai na Fé, da Globo. Os boatos diziam que existiria um climão entre ela e o ator José Loreto, com quem ela atuou na época de Pantanal e agora na trama das 19h. Porém, ela desmentiu os boatos ao aparecer nos stories do Instagram e revelar o verdadeiro motivo de sua ausência em festas.

"Oi gente, vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas que é: 'A Bella Campos não sai, a Bella Campos não vai a festas'. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente eu não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Então isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém. É só porque realmente eu estou passando por uma fase mais off da minha vida. 'Ah Bella, mas não é legal ser assim...'. Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento", disse ela.