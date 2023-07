Bella Campos rebate rumores de climão: 'Não é porque tenho problema com ninguém'

No ar em Vai na Fé, Bella Campos revela o verdadeiro motivo para não ter ido mais em festas: 'Gente, desculpa'

A atriz Bella Campos virou assunto na internet nesta semana por causa de um rumor sobre o motivo para ela não ir nas festas do elenco de Vai na Fé, da Globo. Os boatos diziam que existiria um climão entre ela e o ator José Loreto, com quem ela atuou na época de Pantanal e agora na trama das 19h. Porém, ela desmentiu os boatos ao aparecer nos stories do Instagram e revelar o verdadeiro motivo de sua ausência em festas.

A estrela contou que está vivendo uma fase mais tranquila de sua vida e não tem frequentado festas, tanto do trabalho quanto de outros amigos. Porém, ela contou que pretende voltar a ir nas festas depois do fim das gravações da novela.

"Oi gente, vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas que é: 'A Bella Campos não sai, a Bella Campos não vai a festas'. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente eu não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Então isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém. É só porque realmente eu estou passando por uma fase mais off da minha vida. 'Ah Bella, mas não é legal ser assim...'. Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento", disse ela.

E completou: "Acho que agora que eu estiver de férias, eu vou ter mais disposição. Eu vou estar mais ativa, inclusive nas redes sociais. Voltei a postar vídeos lá na rede vizinha, para quem ainda não viu, falando justamente sobre isso, sobre voltar à ativa. Vou estar mais ativa aqui, vou conseguir participar de mais entrevistas, quero muito ir em um podcast, talvez role em breve. Vocês vão ter a oportunidade de me conhecer melhor e é isso. Tudo tem o seu tempo, tudo na vida tem o seu tempo e respeitem o tempo de vocês, respeitem o tempo dos outros. Beijos, se cuidem".

Antes disso, a assessoria de imprensa dela também negou os rumores de climão com o ator José Loreto e Bella Campos. “Não existe climão. A novela está com um ritmo intenso de gravação, principalmente nessa reta final e, em função disso, a Bella tenta estar presente nos encontros da turma sempre que possível, mas nem sempre dá”, informaram.

Bella Campos curte passeio com o namorado

A atriz Bella Campos aproveitou uma folga na gravação de Vai na Fé para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, MC Cabelinho. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto curtiram uma manhã ensolarada ao ar livre.

Na ocasião, a artista ostentou seu corpaço escultural ao aparecer só de biquíni fininho enquanto curtia o momento de relaxamento. Ela foi vista se bronzeando com o bumbum para cima em uma espreguiçadeira e também se trocando. Logo depois, Bella e Cabelinho foram vistos indo embora da praia de mãos dadas.

Fotos: Dilson Silva / AgNews