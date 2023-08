Bella Campos rebate após ser criticada por tatuagem para MC Cabelinho: ''Não faz''

Atriz Bella Campos, a Jenifer de 'Vai na Fé', dá alfinetada em internautas após exibir que tatuou o nome do namorado, MC Cabelinho

Após exibir que fez uma tatuagem em homenagem ao namorado, MC Cabelinho, atriz Bella Campos recebeu críticas nas redes sociais e fez questão de rebater os comentários de alguns internautas.

A intérprete de Jenifer da novela das sete da Globo, Vai na Fé, que encerra nesta sexta-feria, 11, tatuou o nome de batismo do rapper, Victor Hugo, em seu braço. O cantor também tem tatuagem em homenagem a Bella. Os dois começaram a se relacionar durante a fase de preparação para o folhetim.

Logo após publicar as fotos, ela explicou que optou por um desenho mais simples por conta da profissão. Ao ver comentários negativos, Bella rebateu: "Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia. Next (próximo)".

Outro internauta comentou: "Reparou que a gata fez bem levinha para ser fácil de tirar caso dê merda?". Bella, então, respondeu: "É levinha porque sou atriz, meu filho. Precisa ser fácil de cobrir para a personagem, que não teria a tatuagem, obviamente".

Bella Campos rebate rumores de climão com ator de 'Vai na Fé'

A atriz Bella Campos virou assunto na internet por conta de um rumor sobre o motivo para ela não ir nas festas do elenco de Vai na Fé, da Globo. Os boatos diziam que existiria um climão entre ela e o ator José Loreto, com quem ela atuou na época de Pantanal e agora na trama das 19h. Porém, ela desmentiu os boatos ao aparecer nos stories do Instagram e revelar o verdadeiro motivo de sua ausência em festas.

A estrela contou que está vivendo uma fase mais tranquila de sua vida e não tem frequentado festas, tanto do trabalho quanto de outros amigos. Porém, ela contou que pretende voltar a ir nas festas depois do fim das gravações da novela.

"Oi gente, vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas que é: 'A Bella Campos não sai, a Bella Campos não vai a festas'. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente eu não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Então isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém. É só porque realmente eu estou passando por uma fase mais off da minha vida. 'Ah Bella, mas não é legal ser assim...'. Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento", disse ela.