Bella Campos faz tatuagem em homenagem ao namorado, MC Cabelinho

Atriz Bella Campos surpreende os seguidores ao exibir que tatuou o nome de batismo do namorado, conhecido como MC Cabelinho

A atriz Bella Campos, a Jenifer da novela das sete da Globo, Vai na Fé, surpreendeu seus seguidores ao publicar uma sequência de fotos nas redes sociais e chamou atenção por um detalhe: uma nova tatuagem!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a artista surgiu com o nome de batismo do namorado, conhecido como MC Cabelinho, no braço. Ela decidiu eternizar na pele seu amor pelo rapper Victor Hugo.

Os cliques foram feitos nos bastidores do desfile de estreia da marca de roupas da atriz Marina Ruy Barbosa, no Rio de Janeiro. Nos comentários do post, Cabelinho se declarou. "Te amo", escreveu, usando emojis de coração.

Vale lembrar que Bella Campos e MC Cabelinho engataram o relacionamento durante a preparação da novela Vai na Fé, que chega ao fim nesta sexta-feira, 11. O cantor também tem uma tatuagem em homenagem à amada, o nome "Bella" perto da orelha.

Juntos desde outubro de 2022, recentemente, os famosos anunciaram que pretendem se casar em breve.

Bella Campos rebate rumores de climão com José Loreto

A atriz Bella Campos virou assunto na internet por conta de um rumor sobre o motivo para ela não ir nas festas do elenco de Vai na Fé, da Globo. Os boatos diziam que existiria um climão entre ela e o ator José Loreto, com quem ela atuou na época de Pantanal e agora na trama das 19h. Porém, ela desmentiu os boatos ao aparecer nos stories do Instagram e revelar o verdadeiro motivo de sua ausência em festas.

A estrela contou que está vivendo uma fase mais tranquila de sua vida e não tem frequentado festas, tanto do trabalho quanto de outros amigos. Porém, ela contou que pretende voltar a ir nas festas depois do fim das gravações da novela.

"Oi gente, vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas que é: 'A Bella Campos não sai, a Bella Campos não vai a festas'. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente eu não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Então isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém. É só porque realmente eu estou passando por uma fase mais off da minha vida. 'Ah Bella, mas não é legal ser assim...'. Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento", disse ela.