Affair de MC Cabelinho grava vídeo bomba e não descarta traição: "Relação conturbada"

Affair de MC Cabelinho grava vídeo bomba; cantor não anunciou publicamente o fim do romance com Bella Campos

A estudante Duda Mehdef, que alega que ficou com MC Cabelinho neste final de semana, apareceu nas redes sociais para contar novos detalhes sobre o affair entre os dois. Em um desabafo, a jovem garantiu que ele afirmou que está separado de Bella Campos.

O caso caiu nas redes sociais nos últimos dias e está gerando grande repercussão entre os fãs. Isso porque os dois não anunciaram publicamente o término, o que gerou especulações de uma possível traição.

"Eu sou fã do Victor (nome de batismo de Cabelinho) desde 2016. Eu conheci ele em 2018. A gente começou a se envolver das vezes que ele vinha pra Belo Horizonte. Aconteceram algumas brigas também por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu, então aí tem umas tretinhas. A nossa relação já é meio conturbada desde sempre", disse ela.

A jovem confessou que ficou com MC Cabelinho em Belo Horizonte. "Eu vi ele ontem, sim, foi lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar pra vocês com tempo", contou a moça.

ENTENDA A HISTÓRIA

A estudante Duda Mehdef confirmou que encontrou com MC Cabelinho em um quarto de hotel neste sábado, 26. A situação deixou os fãs intrigados, já que ele ainda está oficialmente namorando a atriz Bella Campos.

Para provar que está falando a verdade, a jovem mostrou interações com o ator de Vai Na Fé e disse que ela está até nos "melhores amigos" do cantor. Ela também disse que essa é a segunda vez que eles ficam.

MC Cabelinho e Bella Campos se conheceram nos bastidores da novela das sete. O relacionamento entre os dois foi marcado por trocas de juras de amor. No início do mês, a atriz mostrou uma tatuagem em homenagem ao namorado e recebeu críticas nas redes sociais. Os dois começaram a se relacionar durante a fase de preparação para o folhetim.

Veja o vídeo: