Bárbara Evans aponta mudanças no corpo e revela aumento de peso na gravidez

Modelo espera os gêmeos Álvaro e Antonio com o empresário Gustavo Theodoro

Bárbara Evans tem dividido com os seguidores os detalhes de sua gestação. À espera dos gêmeos Álvaro e Antonio, a modelo falou sobre o ganho de peso. Aos 5 meses, a atriz revelou que engordou 11kg até o momento.

"O meu peso deu uma disparada, viu? Não quero assustar vocês, não, mas meu peso deu uma disparada. Mas eu estou achando que eu estou bem. Até agora já engordei 11kg, 21 semanas e 11kg, é isso", disse.

Bárbara contou aos fãs que passará por consulta médica na próxima quinta-feira (24). "Amanhã eu tenho médico, vamos ver o que está acontecendo com esse peso". Casada com Gustavo Theodoro e mãe de Ayla, de 1 ano, a influenciadora destacou as mudanças que notou em seu corpo.

"Os bracinhos estão aqui, as pernas que deram uma aumentada e o quadril, né, para sustentar os dois, cresceu bastante. Mas o restante estou super bem. A médica falando que está tudo bem, está tudo bem", assegurou.

Bárbara Evans está grávida de gêmeos e mostrou as mudanças no corpo (Foto: Reprodução Instagram)

Bárbara mostrou também onde acredita que os bebês estão acomodados em sua barriga. "O Álvaro está embaixo e o Antonio, que é um pouquinho acima do peso [risos], está em cima", apontou.

Roupas de grávida

Anteriormente, Bárbara Evans relatou que já perdeu algumas roupas por causa das novas curvas. Segundo a artista, as primeiras peças compradas foram descartadas.

"As minhas roupas em si já não cabem tem um bom tempo. As calças são as de gestante que não estão servindo. Comprei primeiro P, e depois M e agora já tem G também. Quando falo de roupas que não estão servindo, é coisa que comprei já maior do que o meu tamanho", desabafou.