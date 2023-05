Como Bárbara Evans conheceu o marido? História de amor passou por fase de término

Bárbara Evans passou por alguns empecilhos na relação com o atual marido antes de formar sua família

Bárbara Evans (31), que está grávida de gêmeos, anunciou na segunda-feira, 15, o sexo dos bebês. Ao lado do marido, Gustavo Theodoro (31), a modelo espera dois meninos para aumentar a família, que já conta com a pequena Ayla (1). A história de amor do casal, porém, passou por aguns empecilhos no meio do caminho. Relembre como os dois se conheceram e a fase de término que atravessou a relação.

Em 2018, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro engataram o namoro após a modelo ser apresentada ao empresário pela mãe de uma amiga. "A @celiavetorazzo, mãe de uma amiga minha, falou para mim que precisava me apresentar o homem da minha vida. Falou para mim dele e para ele de mim, até que começamos a trocar mensagens e estamos juntos até hoje. Graças a Deus! Firmes e fortes", contou ela em seu Instagram.

Após o romance começar, o casal passou por um período de distanciamento, quando Gustavo Theodoro terminou com a loira. "Quando conheci o Gustavo, já tinha esse meu estalo de não sofrer. Ele passou por uma fase em que decidiu terminar o relacionamento comigo. Eu sofri bastante, porém deixei a minha vida seguir. Ele se arrependeu e veio conversar", revelou Bárbara Evans em outra publicação nas redes sociais.

