Bárbara Evans está grávida de gêmeos e revela o sexo dos bebês

Família aumentou! Bárbara Evans surpreende ao anunciar que está grávida novamente e terá gêmeos: 'Felizes demais'

A modelo Bárbara Evans (31) vai ser mãe novamente! Nesta segunda-feira, 15, ela anunciou que está grávida de gêmeos, frutos do casamento com Gustavo Theodoro (31). Eles contaram a novidade por meio de um post nas redes sociais e já aproveitaram para revelar os sexos dos bebês.

No vídeo, a filha mais velha do casal, Ayla, de 1 ano, apareceu segurando um teste de gravidez e também uma bexiga com a mensagem: 'Dois meninos'.

Na legenda, Evans celebrou a novidade de sua família. "SIMM!! Nossa família está aumentando!! Estamos felizes demais em compartilhar com vocês, que estamos grávidos de novo!! Ayla agora se tornou oficialmente a mana mais velha. Estamos grávidos de gêmeos!! Dois meninos. Estamos sonhando acordados, Deus é maravilhoso o tempo todo!!", disse ela.

++ Grávida de gêmeos, Bárbara Evans revela como foi a fertilização in vitro: 'Muito hormônio'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans celebra o aniversário da filha com festa luxuosa

Em abril deste ano, Bárbara Evans esbanjou alegria ao comemorar o aniversário da filha, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. A menina completou o seu primeiro ano de vida com uma celebração luxuosa em família.

A comemoração teve o tema de bailarina e contou com uma mesa dos doces impecável. A estrela exibiu um vídeo nas redes sociais com os detalhes do bolo decorado e da mesa dos doces, que contou com itens personalizados com o tema e muitas flores.

"Hoje o dia é todinho seu minha vida. Tempo, passa mais devagar!! E imaginar que há um ano atrás, eu estava realizando o meu sonho de ser mãe. Obrigada por tudo minha filha amada, você trouxe felicidade, amor, alegria para a nossa família. Você é tudo que eu sempre sonhei. Quer dizer, vc é mais do que eu imaginava!! Mamãe te ama demais!!!", declarou a mamãe coruja.