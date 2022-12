Bárbara Evans se casa com Gustavo Theodoro em festa luxuosa

Bárbara Evans sobe ao altar com Gustavo Theodoro em cerimônia de casamento ao ar livre no interior de São Paulo

A modelo Bárbara Evans (31) está casada! Ela oficializou o casamento com Gustavo Theodoro nesta sexta-feira, 9, em Itatiba, no interior de São Paulo. Os dois organizaram uma cerimônia luxuosa e ao ar livre para selar a união, que já tem como fruto a pequena Ayla, filha do casal que tem apenas 8 meses de vida.

O casamento deles foi adiado algumas vezes por causa da pandemia, mas agora aconteceu e em grande estilo. De acordo com o site Metrópoles, a festa custou cerca de R$ 2 milhões. O cardápio da recepção contará com pratos com itens sofisticados, como frutos do mar e carneiro.

Vale lembrar que os dois se casaram no civil em maio de 2020, durante uma cerimônia intimista na casa deles no interior de São Paulo. Eles estão juntos desde 2018 e ficaram noivos em 2019.

Veja as fotos do casamento da Bárbara Evans: