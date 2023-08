Bárbara Evans se revolta com novas críticas sobre criação da filha: “Me deixem”

Após polêmica com brigadeiro, Bárbara Evans recebe novos comentários sobre criação de Ayla e dá resposta afiada em seguidores

A influenciadora digital Bárbara Evans gerou uma nova polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira, 14, por conta da criação da filha, Ayla, que tem apenas um aninho. Após receber críticas por oferecer um brigadeiro para a menina, a loira foi alvo de novos comentários por conta de um detalhe na alimentação da primogênita.

Tudo aconteceu quando Bárbara dividiu detalhes do café da manhã com a pequena, que utilizou um garfo grande no colo da mãe. Alguns seguidores acharam o utensílio perigoso e fizeram críticas à modelo, que está grávida dos gêmeos Álvaro e Antônio, frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Nos stories do Instagram, Bárbara compartilhou uma das mensagens: "Tira esse garfo da boca da criança", dizia uma seguidora. Mas a loira não deixou barato e decidiu dar uma resposta afiada: "Eu estou de olho, ela não vai se machucar. Como se aprende a comer com o garfo sem dar o garfo e ficar de olho? Pelo amor de Deus, hein?”, iniciou.

Na sequência, Bárbara desabafou sobre a recente onda de críticas relacionadas á maternidade: “Vocês me pegaram para Cristo. Me deixem criar a minha filha. Ela está viva, sem perigo de vida e quem cria e decide as coisas sou eu. Não vou mais colocar aqui esse povo doido não", ela disparou.

Bárbara Evans toma café da manhã com a filha, Ayla - Reprodução/Instragam

Bárbara Evans rebate novas críticas sobre criação da filha - Reprodução/Instragam

Bárbara Evans rebate novas críticas sobre criação da filha - Reprodução/Instragam

Para finalizar, Bárbara avisou que não iria mais tolerar as críticas: ‘Bloqueando todas as pessoas malas, tchau”, disse a influenciadora, que é filha da apresentadora e ex-modelo Monique Evans.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans já rebateu comentários sobre alimentação da filha:

Depois do episódio com um brigadeiro, Bárbara Evans recebeu diversas críticas e usou suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu após oferecer doces para a filha. Indignada, ela publicou um texto. "Sou e sempre serei direta e reta. A filha é minha, então quem decide o que ela come sou eu", iniciou; confira o desabafo na íntegra!