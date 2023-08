Bárbara Evans é criticada por dar brigadeiro para Ayla e dispara: ''A filha é minha''

Modelo Bárbara Evans rebate críticas após dar brigadeiro pela primeira vez para a filha, Ayla, e fala sobre a criação da bebê

A influenciadora digital Bárbara Evans usou as redes sociais na noite de terça-feira, 08, para rebater as críticas que recebeu após dar doce para a filha, a pequena Ayla, de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Nos stories de seu Instagram, a modelo mostrou que deu brigadeiro para Ayla, de um aninho, pela primeira vez. Logo depois, começou a receber comentários reprovando a atitude. Irritada, ela publicou um texto. "Sou e sempre serei direta e reta. A filha é minha, então quem decide o que ela come sou eu", disparou a mãe coruja, que comentou em seguida sobre a criação da herdeira.

"Que loucura, povo doido nessa internet. Nós resolvemos deixar ela ser CRIANÇA, e aproveitar as maravilhas da vida, SIM, doce é uma maravilha. Tudo tem seu limite, mas isso para mim é ser criança. Provar, gostar, não gostar, descobrir as coisas e ter a SUA opinião. Faz parte da criação que nós optamos para nossa filha. 'Ah, Bárbara, mas vocês dão doce todos os dias para a Ayla?' NÃO! Na minha casa não tem doce. Mas em festa de criança por que não? Dei doce, sim, dei cachorro quente, dei bolinha de queijo... tudo que ela tinha direito e mais um pouco. E sempre quando tiver vou dar, tudo é uma questão de equilíbrio. Mas ser CRIANÇA É BOM DEMAIS!", disse Bárbara.

Grávida de gêmeos, Bárbara Evans exibe o barrigão

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans está curtindo cada momento da gravidez dos seus filhos gêmeos. No segundo trimestre da gestação, ela fez um novo ensaio fotográfico e mostrou o seu barrigão em crescimento, à espera de dois meninos, Álvaro e Antonio.

Nas novas fotos, a loira apareceu totalmente sem roupas enquanto posava em um banheiro e exibia suas curvas impecáveis. “18 semanas e 4 dias dos meus meninos”, disse ela na legenda.