Grávida de gêmeos, Bárbara Evans exibe o barrigão em novo ensaio fotográfico

Bárbara Evans dispensa toda a roupa em fotos para ostentar o seu barrigão de grávida de gêmeos

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans está curtindo cada momento da gravidez dos seus filhos gêmeos. No segundo trimestre da gestação, ela fez um novo ensaio fotográfico e mostrou o seu barrigão em crescimento.

Nas novas fotos, a loira apareceu totalmente sem roupas enquanto posava em um banheiro e exibia suas curvas impecáveis. “18 semanas e 4 dias dos meus meninos”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. “Mamãe mais linda”, disse um seguidor. “Belíssima”, afirmou outro. “Perfeita demais”, declarou mais um.

Vale lembrar que Bárbara Evans é casada com Gustavo Theodoro. Os dois são pais de Ayla, de 1 ano, e esperam o nascimento de dois meninos, Álvaro e Antonio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans mostra projeto do quarto dos filhos gêmeos

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans já está organizando tudo para a chegada dos filhos gêmeos, que devem nascer em dezembro deste ano. Grávida pela segunda vez, ela surpreendeu os fãs ao mostrar imagens de como é o projeto de decoração do quarto dos filhos.

Em um story no Instagram, a filha de Monique Evans exibiu o projeto em vários ângulos de como será o quarto dos meninos na mansão da família. O ambiente contará com dois berços, uma cama de apoio, a cômoda com o trocador e um guarda-roupa. O local vai ser decorado em tons de verde, com painel na cabeceira dos berços e papel de parede estampado.

Além disso, a modelo comparou as duas gestações, já que também é mãe de uma menina, Ayla, de um ano. “Nessa gestação eu estou me sentindo super disposta, super bem! Graças a Deus. Então eu estou fazendo tudo que eu posso. Aproveitando ao máximo. Tenho que até diminuir esse meu ritmo. Na da Ayla eu passei tão mal, que não fiz nada. Quando falavam que uma gestação é diferente da outra, acreditem. Porque realmente é. Com dois, eu pensei que ia passar mal em dobro!”, contou.