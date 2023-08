Grávida de gêmeos, Bárbara Evans choca ao exibir barrigão de 20 semanas

A modelo Bárbara Evans exibiu o barrigão e falou sobre como está se sentindo durante a gestação dos gêmeos

Bárbara Evans chocou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida. A modelo, que já é mãe de Ayla, que tem um aninho, está à espera dos gêmeos Antônio e Álvaro, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Ela completou 20 semanas de gestação nesta quinta-feira, 17, e comemorou com os seus seguidores. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a loira aparece fazendo pose em frente ao espelho e levantou a camiseta para deixar a barriga em destaque.

Ao dividir os cliques, Bárbara deu detalhes sobre como é gestar os gêmeos. "Oi 20 semanas. Não sei explicar como é diferente a gestação gemelar. Queria muito que todos tivessem essa louca e maravilhosa experiência. Amor em dose dupla!! E quando eles mexem então?!", disse ela.

Depois, a modelo revelou que não conseguiu dormir muito bem porque os bebês estavam agitados. "A mamãe essa noite não dormiu, eles não deixaram", contou a mamãe, que agradeceu por sua família. "Muito feliz, e agradecida pelos meus meninos e minha menina linda. Gratidão!! E vamos com tudo", finalizou.

Os seguidores se derreteram nos comentários. "Que barriga linda amiga", disse uma seguidora. "Como cresceram, Brasil", observou outra. "Gente, que barriga mais linda. Que Deus abençoe", falou uma fã. "Eita, como cresceu", comentou mais uma. "Maravilhosa! Cresce mais rápido, né? Tô doida pra ver o último mês", escreveu uma admiradora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans se revolta com novas críticas sobre criação da filha

Recentemente, Bárbara gerou uma nova polêmica nas redes sociais por conta da criação da filha, Ayla. Após receber críticas por oferecer um brigadeiro para a menina, a loira foi alvo de novos comentários por conta de um detalhe na alimentação da primogênita.

Ela mostrou o café da manhã com a herdeira, que utilizou um garfo grande no colo da mãe, e alguns seguidores acharam o utensílio perigoso e fizeram críticas à modelo. A modelo mostrou as mensagens e desabafou. "Vocês me pegaram para Cristo. Me deixem criar a minha filha. Ela está viva, sem perigo de vida e quem cria e decide as coisas sou eu. Não vou mais colocar aqui esse povo doido não", disparou. Confira!