Após ter look criticado, Zé Felipe explica motivo de usar roupas largas

O cantor Zé Felipe falou sobre o motivo de usar roupas largas após seu look no 'Conversa com Bial' ser detonado

Nesta sexta-feira, 25, o cantor Zé Felipedecidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos fãs, e acabou sendo questionado sobre o look que escolheu para usar durante a gravação do programa Conversa com Bial, da Globo.

Para ser entrevistado por Pedro Bial, o artista, que estava acompanhado da esposa, Virginia Fonseca, surgiu usando uma calça de couro e uma camisa de alfaiataria oversized, e acabou recebendo diversas críticas dos internautas.

"Estão falando que você parece um fantasma com a roupa que usou para ir ao Bial. O que diz sobre?", questionou um internauta. Zé, então, explicou o motivo de gostar de usar roupas largas. "Quando eu era pequenininho era bem gordinho e peguei o costume de usar roupa larga para não ficar apertando e marcando", justificou.

O filho de Leonardo e Poliana Rocha contou que se sente confortável com essas roupas. "Depois que cresci o costume ainda ficou. Até hoje não gosto de calça apertada, camisa apertada. É isso, me sinto confortável", disse ele, rebatendo as piadas. "E eu nunca vi uma roupa de fantasma", completou.

Vale lembrar que após a gravação do programa, Virginia pediu para Bial fazer a coreografia de uma das músicas de Zé, e o apresentador prontamente atendeu. Nas redes sociais, o pedido da influenciadora dividiu opiniões. Isso porque Pedro Bial é considerado um dos profissionais mais respeitados do Brasil.

Zé Felipe se irrita com críticas por zoar aparência de funcionária

Recentemente, o cantor sertanejo Zé Felipe decidiu se pronunciar após se envolver em uma polêmica por fazer uma ‘brincadeira’ com a aparência de uma funcionária nas redes sociais. Sem papas na língua, o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu revoltado com a repercussão negativa na web.

"Galera, eu vi que saiu que eu estava debochando da Jana, da brincadeira sobre os dentes dela, que ela tá fazendo tratamento. Aí antes foi por causa que eu briguei com o João Guilherme de cropped", ele resgatou a polêmica com o irmão. "Pelo amor de Deus, a gente só brinca com quem a gente gosta!", comentou em outro trecho.