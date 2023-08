Zé Felipe se irrita com críticas por zoar aparência de funcionária: 'Fui criado assim'

Zé Felipe e Virginia Fonseca vem a público para justificar atitude polêmica com funcionária após receberem críticas na web

Nesta quinta-feira, 17, o cantor sertanejo Zé Felipe decidiu se pronunciar após se envolver em uma polêmica por fazer uma ‘brincadeira’ com a aparência de uma funcionária nas redes sociais. Sem papas na língua, o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu revoltado com a repercussão negativa na web.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o filho do cantor sertanejo Leonardo se mostrou indignado: “Galera, eu vi que saiu que eu estava debochando da Jana, da brincadeira sobre os dentes dela, que ela tá fazendo tratamento. Aí antes foi por causa que eu briguei com o João Guilherme de cropped”, ele resgatou a polêmica com o irmão.

Em meio a palavrões, Zé Felipe rebateu os comentários: “Pelo amor de Deus, a gente só brinca com quem a gente gosta! Fui criado assim, aqui em casa é assim. É muita coisinha, qualquer coisinha é mimimi. Você deve ser um santo, né? Faz coisa muito pior aí e acha que é o dono da moral, da razão aí? Pelo amor de Deus”, disse irritado.

🚨VEJA: Após Zé Felipe ser criticado por ‘debochar’ dos dentes da funcionária da sua casa falando que parece um ‘cavalo’, o cantor gravou um vídeo e afirmou que brinca com quem ele gosta: “Fui criado assim”.



Virginia Fonseca sai em defesa de Zé Felipe:

Virginia também veio a público e se pronunciou em seu stories sobre a polêmica do marido, com quem tem duas filhas, as pequenas Maria Alice, de dois aninhos, e Maria Flor, que tem apenas nove meses. A influenciadora compartilhou um vídeo em que a funcionária desabafa sobre as críticas ao vídeo: “Deixa nossa vida de mão”, diz ela.

Na sequência, a loira explicou que ela e o marido estão pagando o tratamento para Jana: “Há dois meses ela iniciou o tratamento dentário (...). Zé estava brincando com ela, falando que se continuar arrancando os dentes, daqui a pouco vai estar que nem cavalo, quatro em cima, quatro embaixo, não debochou dela”, justificou.

“Amamos a Jana, temos o maior carinho por ela e inclusive, esse vídeo que postei, antes foi pedido a autorização dela! Jamais trataremos ela mal, nunca! Não só ela, como todos que nos ajudam”, Virginia finalizou o pronunciamento ao compartilhar uma captura de tela com o vídeo sobre o tratamento da funcionária em seu canal no Youtube.

Virginia Fonseca justifica atitude de Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Entenda a polêmica envolvendo aparência de funcionária:

Ainda nesta quinta-feira, 17, Zé Felipe se tornou alvo de críticas por fazer um comentário sobre a aparência de uma de suas funcionárias: “Tá igual cavalo, só com quatro [dentes] em cima e quatro embaixo”, declarou ele, em um vídeo compartilhado por sua esposa, Virginia Fonseca, nas redes sociais. A fala não repercutiu bem e ele recebeu comentários na web.