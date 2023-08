Pedido corajoso de Virgínia Fonseca para Pedro Bial divide opiniões: "Sem noção"

Pedido de Virgínia Fonseca para Pedro Bial nos bastidores divide opiniões; entenda o que aconteceu

A influenciadora Virgínia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe, protagonizaram um momento curioso na noite desta quarta-feira, 23. É que os dois gravaram uma esperada entrevista com Pedro Bial para o programa de entrevistas exibido pela Globo.

O casal que é sensação nas redes sociais foi convidado para falar sobre a carreira e o casamento durante o Conversa com Bial. Após a gravação, ela ainda teve uma atitude inesperada e fez um pedido ousado para o apresentador.

A artista pediu que ele fizesse uma de suas dancinhas, o que ele prontamente atendeu com carinho e bom humor. "Não coloquei o Bial pra dançar não, né? Ai gente, gravamos com esse gato hoje e foi perfeito! Gratidão demais! Esse é meu marrento", disse ela avisando que a entrevista será exibida na Globo no dia 29 de agosto.

Nas redes sociais, o pedido da influenciadora dividiu opiniões. Isso porque Pedro Bial é considerado um dos profissionais mais respeitados do Brasil. "Achei sem noção pedir isso, mas cada um sabe o que faz", disse um. "Bial foi fofo, ele jamais recusaria porque tem educação", declarou outro. "Impressionante como essa mulher só causa", comentou outro.

Houve também quem elogiasse Virgínia Fonseca. "Eu não sei qual a necessidade de algumas pessoas de virem aqui falar mal . Cara não gosta dela ou do trabalho dela passa reto", disse um. "Bial não reclamou e vocês enchendo o saco", disse outro.

Veja:

🚨FAMOSOS: Virgínia e Zé Felipe colocam Bial para dançar a nova música do cantor após gravação do “Conversa com Bial”, na Globo. pic.twitter.com/ZtbRcSXoJo — CHOQUEI (@choquei) August 23, 2023

Virginia Fonseca celebra 10 meses da filha caçula

Em meio aos comentários negativos sobre sua atitude com o estilista, Virginia mostrou que tem motivos de sobra para comemorar nesta quarta-feira, 23. É que sua filha caçula com Zé Felipe, a pequena Maria Flor, acaba de completar 10 meses. Vale lembrar que eles também são pais de Maria Alice, que tem dois aninhos.