Após mais de dois anos, Zilu Camargo tem reencontro emocionante com Wanessa Camargo: ''Coração disparou''

Nos EUA, Zilu Camargo recebeu a filha Wanessa Camargo e os netos após mais de dois anos sem se verem

Após mais de dois anos sem ver Wanessa Camargo (39), Zilu Camargo (64) pode matar a saudade da filha nesta terça-feira, 30, ao recebê-la em um aeroporto nos EUA. Em sua rede social, a empresária mostrou o vídeo emocionante do momento.

Sem estar com a cantora e os netos desde o início da pandemia, Zilu Camargo matou a saudade ao encontrá-los no local, enchendo-os de abraços e muitos beijos.

"Esperando por esse reencontro há mais de dois anos! Coração disparou com tanta emoção e alegria com a a sua chegada @wanessa e dos meus netos. Obrigada meu Deus por tanta felicidade! Agora só falta o meu caçula @igor_ci", disse ela sobre o filho Igor Camargo.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com tanto amor e emoção. "Que maravilha", falaram os fãs. "Você merece, Zilu", escreveram outros.

Ainda nesta terça-feira, 30, Wanessa Camargo fez vídeos no avião contando que estava a caminho da casa da mãe nos EUA. É bom lembrar que a cantora passou por um divórcio e boatos de um novo relacionamento com Dado Dolabella tudo longe da mãe.

Zilu Camargo tem reencontro emocionante com Camilla Camargo no aeroporto

Na última terça-feira, 16, Zilu Camargo pode matar a saudade de uma das filhas, a atriz Camilla Camargo (36) e de seus netos.

O encontro no aeroporto fora do Brasil foi cheio de emoção. Em sua rede social, a empresária compartilhou um vídeo do momento em que reencontrou a herdeira, reviu o neto, Joaquim, de dois anos, e viu a caçulinha, Julia, de um ano, pela primeira vez.

Com a filha e os netos, Zilu Camargo aproveitou para fazer passeios divertidos e voltar à Disney com eles para brincar.

