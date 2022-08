Wanessa Camargo encontra com a mãe após dois anos e meio: ''Muito emocionada''

A cantora Wanessa Camargo comemora viagem para os Estados Unidos com os filhos para reencontrar a mãe, Zilu Camargo

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 16h34

Mais um reencontro para a família Camargo! Nesta terça-feira, 30, foi a vez de Wanessa Camargo (39) matar a saudade da mãe, Zilu Camargo (64), após dois anos e meio separadas.

Pelos Stories do Instagram, a cantora compartilhou a sua emoção com a viagem para Miami ao lado dos filhos, José Marcus e João Francisco.

"Tô muito emocionada e feliz, pois eu vou finalmente ver a minha mãe depois de dois anos e meio. Vai ser muito incrível", disse. Ela ainda ganhou uma resposta animada do herdeiro. "Vai ser mesmo", declarou João.

Vale lembrar que Camilla Camargo (36) também está hospedada na casa da mãe com os filhos, Joaquim e Julia.

ZEZÉ DI CAMARGO DIZ QUE PRECISA DE TEMPO PARA DIGERIR DADO DOLABELLA

O cantor Zezé Di Camargo falou o que acha da relação atual de Wanessa Camargo e Dado Dolabella após terem tido um namoro conturbado nos anos 2000. Em entrevista para o colunista Leo Dias, o artista sertanejo declarou o que pensa do ator estar com a filha novamente e logo após o fim do casamento dela com Marcus Buaiz.

