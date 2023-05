Amigo, confidente, parceiro: quem é o jornalista que virou 'filho postiço' de Rita Lee

Saiba quem é Guilherme Samora, jornalista que virou uma das pessoas mais próximas à cantora

Ao longo de seus últimos anos de vida, Rita Lee viveu uma relação muito próxima com o jornalista e escritor Guilherme Samora. Os dois se tornaram tão próximos que a cantora se referia ao profissional como um "filho".

Samora foi um dos responsáveis por organizar as memórias e os arquivos da cantora. Ele teve papel importante no lançamento de Rita Lee - Uma Autobiografia, lançado pela Globo Livros . O jornalista também prepara a chegada do segundo livro de memórias da artista, previsto para o segundo semestre.

“Minha vida começou ouvindo Rita Lee. Eu me apaixonei, me aproximei e comecei a saber falar com ela. Fui a shows dela e a gente se conectou e nunca mais se largou”, contou ele para a GloboNews logo após a morte de sua "mãe".

Na conversa, ele também disse que não escreveu uma linha das memórias da amiga. “Rita escreveu tudo, ela não precisa de ajuda. Eu lembro que ela fez uma brincadeira comigo: ‘Vou fazer este livro e você vai ler só pra ver o que você acha’. Eu li e achei genial. Claro, tinha umas coisinhas pontuais que ela precisava colocar, como a data correta. Mas aí ela disse: ‘Não, você vai escrever’", relembrou ele.

Em abril de 2021, Rita Lee chegou a publicar uma homenagem ao jornalista nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto do rapaz e se declarou. "Dia de São Gui, aquele que por onde anda emite luz e amor. Bença filho!", disse ela.

RITA LEE TEVE TRÊS FILHOS

A cantora Rita Lee, que faleceu após uma longa batalha contra o câncer, sempre foi uma mãe amorosa e presente na criação dos filhos. Companheira de vida de Roberto deCarvalho, os dois tiveram três herdeiros.

Quem são os filhos de Rita Lee?

ROBERTO LEE é o filho mais velho do casal. Ele seguiu os passos dos pais na música e já foi cantor, compositor e guitarrista desde a adolescência. Após ter uma banda própria, ele integrou o grupo Titãs e viajou em uma turnê ao redor do Brasil para celebrar a obra e o legado da artista que partiu aos 75 anos.

JOÃO LEE tem 43 anos é DJ, produtor e atua no ramo de negócios. Ele era parceiro da mãe em decisões sobre a carreira e foi responsável por organizar a biografia lançada pela Companhia das Letras. Ele também é consultor e ajuda pesquisadores que querem conhecer o legado da mãe

ANTONIO LEE tem 41 anos e é artista plástico. Ele é o mais discreto dos filhos da cantora e raramente fazia aparições em público.

MORREU AOS 75 ANOS

Rita Lee, ícone da música no Brasil, morreu nesta terça-feira (9). Diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021, a cantora enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a família anunciou a morte da cantora e comoveu os fãs. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou"

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h. Fãs de todo o Brasil poderão se despedir da cantora, ícone do rock brasileiro.

CARREIRA SÓLIDA

Rita Lee Jones nasceu em São Paulo em 31 de dezembro de 1947. Ela foi uma das principais artistas da história da música brasileira e até hoje ocupa o quarto lugar entre os cantores que mais venderam discos - foram mais de 50 milhões de cópias. Além de sua passagem pelo histórico Os Mutantes, fez uma longa carreira ao lado do atual marido, Roberto de Carvalho.

Ao lado do artista, compôs grandes hits e sucessos atemporais. "Ovelha Negra", "Mania de Você", "Lança Perfume", "Agora Só Falta Você", "Baila Comigo", "Banho de Espuma", "Desculpe o Auê", "Erva Venenosa", "Amor e Sexo", "Reza", "Menino Bonito", "Flagra" e "Doce Vampiro" estão entre as mais lembradas pelo público.