Rita Lee teve três filhos que ficaram ao seu lado até o fim; veja quem são

Rita Lee teve três filhos: Beto, João e Antonio Lee; conheça os herdeiros do legado da cantora que morreu aos 75 anos

A cantora Rita Lee, que faleceu nesta terça-feira, 9, após uma longa batalha contra o câncer, sempre foi uma mãe amorosa e presente na criação dos filhos. Companheira de vida de Roberto deCarvalho, os dois tiveram três herdeiros.

Quem são os filhos de Rita Lee?

ROBERTO LEE é o filho mais velho do casal. Ele seguiu os passos dos pais na música e já foi cantor, compositor e guitarrista desde a adolescência. Após ter uma banda própria, ele integrou o grupo Titãs e viajou em uma turnê ao redor do Brasil para celebrar a obra e o legado da artista que partiu aos 75 anos.

JOÃO LEE tem 43 anos é DJ, produtor e atua no ramo de negócios. Ele era parceiro da mãe em decisões sobre a carreira e foi responsável por organizar a biografia lançada pela Companhia das Letras. Ele também é consultor e ajuda pesquisadores que querem conhecer o legado da mãe

ANTONIO LEE tem 41 anos e é artista plástico. Ele é o mais discreto dos filhos da cantora e raramente fazia aparições em público.

Veja fotos da família reunida:

MORREU AOS 75 ANOS

Rita Lee, ícone da música no Brasil, morreu nesta terça-feira (9). Diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021, a cantora enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a família anunciou a morte da cantora e comoveu os fãs. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou"

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h. Fãs de todo o Brasil poderão se despedir da cantora, ícone do rock brasileiro.