Alopecia: sertaneja Maiara segue tratamento com dermatologista para prevenir queda de cabelo

Irmã de Maraisa visitou Dr. Domingos Sávio Coelho e posou para foto com o especialista em tricologia e restauração capilar

Maiara revelou recentemente nas redes sociais que, assim como a irmã, Maraisa, foi diagnosticada com alopecia e está em tratamento contra a condição dermatológica causada por uma interrupção no ciclo de crescimento do cabelo, provocando a queda. A perda dos fios pode ser transitória ou definitiva.

O dermatologista Dr. Domingos Sávio Coelho, especialista em tricologia e restauração capilar, recebeu Maiara em seu consultório na cidade de Anápolis (GO) para a continuação de tratamento. Para o médico, é importante observar a saúde capilar como um indicativo da saúde geral.

"As condições subjacentes, como anemia por deficiência de ferro, podem se manifestar através da queda de cabelo. Detectar essas condições precocemente é crucial para um tratamento eficaz", explicou o especialista.

Maiara está em tratamento contra a alopecia, condição caracterizada pela queda de cabelo (Foto: Divulgação @dorneles)

Por se tratar de uma doença autoimune, não existe um tratamento considerado definitivo para evitar a perda capilar. Por isso, o paciente precisa de acompanhamento constante, já que pode enfrentar períodos de perda capilar intensa e outros de estabilidade.

Famosas falam abertamente sobre perda de cabelo

Deborah Secco já revelou em entrevista que sofre de alopecia androgenética, condição também conhecida por calvície. "Eu tenho muito pouco cabelo desde sempre. Tenho alopecia androgenética e, por conta disso, tenho fios bem fininhos, parecendo cabelinho de bebê mesmo. Mas não é só eu, a minha família inteira tem a doença", relatou.

De acordo com a atriz, a luta contra a doença se agravou por conta da profissão: "Eu tenho pouco cabelo e um cabelo bem fininho, quase de bebê. Isso sempre foi uma questão para mim. Com a minha profissão eu tive que pintar cabelo, colocar megahair... E isso danifica muito o cabelo."

Eslovênia Marques também perdeu o cabelo com a condição. "E eu que do nada descobri que tenho alopecia? Acho que correria, ansiedade... A sorte é que eu tenho um monte de cabelo, aí não aparece. É muito louco, eu nem sabia que isso existia. Eu descobri quando estava no salão e a menina falou e tirou uma foto para mostrar. É uma queda de cabelo que tem. É bizarro! Ainda bem que descobri isso logo para tratar. Mas agora é só ir na dermatologista, fazer o tratamento e o cabelo volta normal nessa região", detalhou a ex-BBB.