De look micro, Maiara revela pernões em meia-calça: 'Perfeita'

Cantora Maiara revela pernões poderosos em look curtinho e chama a atenção

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção com um look branco bem curtinho que escolheu para se apresentar no final de semana. Neste domingo, 04, a famosa compartilhou cliques usando a roupa cheia de atitude e impressionou ao esbanjar suas curvas esculturais na roupa.

Vestindo a roupa branca, de comprimento curto, a artista sertanejo colocou seus pernões para jogo com muito brilho. Além de botas prata, ela ainda colocou uma meia calça levemente cintilante para subir ao palco.

"Prontíssima para Ipatinga-MG. Que noite sensacional, foi maravilhoso estar com vocês! E o look branco… Está aprovado?", questionou os seguidores ao exibir a produção nada básica para cantar e Minas Gerais.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza e estilo da famosa. "Perfeita", definiram os fãs. "Gatíssima", elogiaram outros.

No palco do show, Maiara fez revelações sobre sua vida amorosa. "Eu já namorei um homem, fui apaixonada por um homem que ninguém nunca ficou sabendo. E eu famosa, tá? Famosa! Eu não sei como ele conseguiu se safar do Léo Dias e dos outros sites de fofoca”, disse ela. Então, ela completou: “As pessoas falam que eu invento isso e ele é um fantasma. Canta mais uma que vou dançar com meus fantasma aqui, só não vou falar o nome dele".

Veja o look de Maiara:

Reataram? Maiara e Fernando são vistos juntos em shopping

Estão juntos de novo? Na segunda-feira, 29, Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, foram flagrados passeando juntos.

Segundo um vídeo obtido pelo colunista Léo Dias, os cantores sertanejos aparecem andando juntinhos com looks confortáveis no Catarina Outlet, shopping localizado em São Roque, interior de São Paulo.

A possível volta de Maiara e Fernando repercutiu nas redes sociais, dividindo a opinião dos usuários. "Tô tão feliz feliz de ver Maiara e Fernando", confessou uma fã. "O amor venceu", comemorou outra. "Tão perfeitos", afirmou mais uma.

Também teve que não curtiu nada o possível retorno do casal. "Quanta falta de personalidade e amor-próprio nessa mulher", lamentou uma internauta. "Essa daí não se valoriza mesmo", comentou outra. "Bota casaco, tira casaco", falou uma terceira.

Vale lembrar que recentemente Maiara foi flagrada com o cantor Matheus Gabriel. O artista chegou a acompanhar as cantoras sertanejas em seus shows.

Confira o vídeo do flagra: