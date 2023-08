Maiara revela que sofre de doença e está passando por tratamento: ''Exames em dia''

Cantora Maiara revela que foi diagnosticada com doença e ajuda outras pessoas a descobrirem problema

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, revelou que sofre de uma doença que atinge milhões de brasileiros e vários famosos. Assim como Deborah Secco, a sertaneja contou que tem alopecia e que está fazendo tratamento para amenizar os danos, que é a queda de cabelo.

Por não existir cura para essa condição genética, a artista apareceu na rede social com profissionais que cuidam de seu caso, o médico Domingos Sávio Coelho, especialista em tricologia e restauração capilar, e Eliana Martins, criadora da técnica de alongamento microemborrachado.

“Não adianta só ter um cabelo bonito por fora, ele tem que estar saudável por dentro também. A Eliana e o doutor Domingos fazem isso por mim. Eles cuidam do meu cabelo de forma integral, desde a escolha do mega, a troca, até o método da microemborrachada", declarou ela.

A irmã de Maraisa, que também sofre com o problema, falou sobre outros cuidados que devem ser adotados. "E não esqueçam da importância da vitamina e da aplicação correta, com os exames em dia. Cuidar do cabelo é cuidar da autoestima”, disse Maiara.

Leia também:O que é alopecia androgenética? Entenda a doença de Deborah Secco

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝔼𝕝𝕚𝕒𝕟𝕒 𝕄𝕒𝕣𝕥𝕚𝕟𝕤 (@eliana.martins.vitrinedamulher)

Novo namorado de Maiara

Maiara e Matheus Gabriel assumiram o namoro em 19 de junho de 2023. Eles foram alvos de rumores de que estariam se conhecendo melhor há algumas semanas e até passaram o Dia dos Namorados juntos. Porém, eles se assumiram a relação publicamente durante um passeio de balão em Pirinópolis, quando foram vistos trocando beijos e carinhos.

Maiara fez uma live com os fãs durante o passeio e deu um beijo carinhoso no amado. Logo depois, uma foto dos dois trocando outro beijo no balão também viralizou na internet entre os fãs deles.

Nas redes sociais, os fãs torcem pelo novo casal. “Ah que fofos! Que o amor entre eles seja tão lindo quanto esse céu”, disse um fã. “Lindos. Merecem toda felicidade”, declarou outro. “Tão fofinhos”, escreveu mais um. “Perfeitos demais!”, afirmou outro.