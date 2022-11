10 famosos que já entraram no clima de Copa do Mundo e torcem pelo hexa

Se depender de Maísa, Virginia Fonseca e Luciano Huck, o hexa está garantido! Esses são alguns dos 10 famosos que já entraram no clima da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, dia 24, às 16 horas, o Brasil tem a chance de começar com o pé direito e dar o primeiro passo em direção ao tão sonhado hexa! E se depender de alguns famosos, esse título já está garantido. A torcida dos artistas brasileiros está chegando em peso durante esse dia, e as redes sociais ganharam as cores da bandeira. Saiba como 10 celebridades compartilharam com os seus seguidores que estão em clima de Copa do Mundo.

Angélica

A apresentadora Angélica (48) compartilhou uma sequência de fotos aproveitando o dia no mar e apareceu de cara limpa, mostrando toda a sua beleza natural e usando um biquíni que estampava a frase “Made in Brazil”. A esposa de Luciano Huck aproveitou para legendar a publicação com uma frase cheia de esperança: “Hoje é dia de vestirmos a camisa do nosso país com muito orgulho, depois de muito tempo. Vamos pra cima, Brasil!”, escreveu a apresentadora.

Luciano Huck

E falando nele, o apresentador Luciano Huck (51) não poderia ficar de fora dessa lista. Luciano com certeza está torcendo para que seu amigo íntimo, o jogador mais conhecido da seleção brasileira, Neymar, consiga trazer o hexa para casa. “Como é bom voltar a usar esta camisa. Manto sagrado. Para cima,Brasil”, escreveu o apresentador, usando a camisa da seleção.

Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann (44) aproveitou o dia do jogo do Brasil para usar um look diferenciado. Ao invés de apostar na típica “amarelinha”, Carol usou uma versão de “faça você mesmo” e escolheu a frase: “Amor e Caos” para a sua camiseta oversized cheia de estilo.

Gabriela Prioli

A gravidinha do momento, Gabriela Prioli (36) também colocou a blusa verde amarela, mesmo que, segundo a apresentadora, não esteja muito no clima da Copa. E até mesmo no dia do jogo do Brasil ela deu um jeitinho de falar sobre economia através da legenda da sua publicação: “22,9 milhões em ação, pra frente Brasil! Quem entendeu, entendeu… como vocês estão nessa copa, hein? Eu tô bem bléh…”, disse a comentarista política.

Hariany Almeida

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida (25) aproveitou esse dia especial para colocar a marquinha e o biquíni mini para jogo. “O hexa vem!!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 MARQUINHA DA HARI”, escreveu a influencer, que anunciou recentemente que está noiva.

Virginia Fonseca

Não só a influenciadora Virginia, como a sua família inteira, já estão preparados para o jogo do Brasil. Apesar de estar em Portugal, curtindo a viagem com a família, Virginia fez questão de vestir as cores da bandeira do Brasil e garantiu que vai assistir o jogo e torcer muito pelo hexa. Além disso, ela não poderia deixar seus seguidores sem aquela dose de fofura diária. As pequenas Maria Alice e Maria Flor também apareceram com lookinhos temáticos.

Virginia e suas filhas estão no clima de Copa do Mundo - Instagram

Maisa Silva

A apresentadora queridinha dos brasileiros, Maisa Silva (20) vai torcer pelo Brasil de pertinho! Isso mesmo, a “prima” mais conhecida do Twitter está ficando em Dubai, mas deu um jeitinho de ir até o Catar, só para ver o jogo da seleção brasileira e claro, à caráter. Ela ainda mostrou, em um vídeo ao lado do seu pai, que algumas crianças que estão perto do estádio passaram fazendo “pegadinhas” e jogando espuma neles. Com certeza, o clima dos brasileiros que estão por lá é de muita festa.

Maisa vai assistir o jogo do Brasil direto do Catar - Instagram

Luciano Camargo

O cantor sertanejo Luciano Camargo (49), da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, está com um olho na taça da Copa do Mundo e o outro no Natal. O cantor publicou uma foto com a camisa do Brasil, ao lado de um boneco do Papai Noel e aproveitou para brincar na legenda: “Papai Noel, este ano eu só quero a taça de presente. @cbf_futebol força sempre!!!”, escreveu Luciano, que até revelou o seu palpite para o placar: 3x0.

Gabriela Versiani

A influencer e empresária Gabriela Versiani, que ficou conhecida após viver um relacionamento com o cantor de funk Kevinho, também apostou no biquíni para aproveitar o jogo. Ela publicou uma sequência de fotos na praia, usando a famosa camisa da seleção do craque Neymar e escolheu um biquíni verde-bandeira para combinar. “Dia de colocar seu biquíni e torcer muitoooo pra nossa seleção. Bora Brasillllllll 🇧🇷🇧🇷🇧🇷”, escreveu a infuencer.

Natália Deodato

A ex-BBB Natália Deodato (22), que anunciou recentemente estar vivendo um novo romance, também escolheu um look que foge do tradicional. Ela escolheu uma saia assimétrica verde e um cropped amarelo para torcer pelo time do coração. Além disso, apostou em uma sandália gladiadora amarela que fechou o visual com chave de ouro. “Vamos meu Brasilll 🇧🇷 A mãe já está preparadaaaaaa e vocês animados vitilindos?”, perguntou aos seguidores.