Ex-BBB Natália Deodato assume namoro e se declara: "Era para ser só uma ficada!"

Nas redes sociais, a ex-BBB Natália Deodato se declarou e assumiu o relacionamento

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 13h08

A ex-BBB Natália Deodato (22) não escondeu que está apaixonadíssima! Na manhã desta quarta-feira, 09, a modelo surpreendeu os seguidores ao assumir seu namoro com um galã, que ela preferiu não revelar a identidade.

Em seu perfil no Instagram, a morena publicou uma sequência de fotos aproveitando vários momentos na companhia do amado.

Na legenda da postagem, Natália se declarou: "Era para ser só uma ficada, mas quando meu olhar cruzou o seu muita coisa mudou… Me alegro tanto em ter você na minha vida, nos momentos que mais precisei segurou minha mão, quando pensava em desistir estava sempre me apoiando e nos momentos de alegria me fazia lembrar o quão abençoada sou, me mima e me acalma, apoia e incentiva, chama de canto se necessário, mas sempre ao meu lado, obrigada por ser paciente e compreensivo, obrigada por sempre se esforçar e dar o seu máximo para que tudo dê certo, obrigada por cuidar tão bem de mim!", iníciou dizendo.

Na sequência, ela relembrou os desafios vividos pelo casal. "Nossa jornada até aqui não foi fácil, tivemos altos e baixos como qualquer casal e usamos isso para nos fortalecer, superamos muitas coisas juntos e seguimos mostrando que a força do querer é maior que qualquer coisa! Eu demorei muito para tomar essa decisão por medo, medo de te envolver em toda bagunça de um pós reality, medo da minha confusão e confesso que medo de me frustar também, mas a vida é um risco e eu assumo todos os Riscos!", continuou.

Para finalizar ela afirmou: "A meta é apenas ser feliz. Simm genteeee, eu tô namorando!!! Sim, eu sou a mulher mais feliz do mundo! Te amo bb!".

Imediatamente, os fãs reagiram atráves dos comentários para celebrar a união dos pombinhos. "Lindos!! Mil felicidades.", "É o melhor que você poderia ter! É quem te ama antes da Natália ser bbb. É quem fecha e cola com você em todos os momentos. É quem realmente te ama nas suas qualidades e nos seus defeitos.", "Aaaa que lindos! Deus abençoe.", disseram eles.

CONFIRA A PUBLICAÇÃODE NATÁLIA DEODATO: