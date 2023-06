Drake tem cartão de crédito recusado durante live: ‘Vergonhoso’

Rapper canadense Drake viraliza ao passar vexame tentando usar cartão de crédito para pagar valor pequeno e ser recusado

Nesta semana, o rapper canadense Drake virou assunto nas redes sociais novamente por um motivo para lá de aleatório. O cantor foi usar seu cartão de crédito para fazer uma doação pela internet enquanto estava em live, mas acabou sendo recusado.

De acordo com o NME, o rapper estava participando de uma ação comercial junto do rapper Lil Yatchy, quando tentou doar US$ 500, cerca de R$ 2,4 mil na cotação atual, para um streamer da plataforma que estava fazendo a live. Então, o cartão utilizado acabou sendo recusado, fazendo com que o rapper faça uma piada sobre o acontecido. “Vergonhoso”, ironizou ele.

Drake é um rapper de 36 anos de idade, nascido no dia 24 de outubro de 1986, na cidade de Toronto, no Canadá. Dono de incontáveis hits, acumula uma fortuna de US$ 150 milhões, considerado um dos maiores artistas do hip hop da atualidade. Seus maiores sucessos contam com músicas como God’s Plan, Hotline Bling, Toosie Slide, entre muitos outros.

Drake’s card just got declined on stream 😭 pic.twitter.com/Jqp3lIqbfs — ryan 🤿 (@scubaryan_) June 4, 2023

Drake usa áudio de Kim Kardashian falando sobre Kanye West em nova música; ouça

Recentemente, Drake usou a voz de Kim Kardashian falando sobre o divórcio que teve com Kanye West. Para quem não sabe, a internet ficou tão fervorosa com o vazamento que Drake fez pois ele e Kanye possuem uma briga extensa e que dura anos. A inclusão do áudio da ex-mulher de Ye apenas fez com que os rumores da treta entre os dois ficassem cada vez mais fortes.

No áudio usado pelo canadense, Kim aparece em um episódio da série de sua família, Keeping Up With The Kardashians, em 2021, onde revela que tomou a decisão de terminar com Kanye. “Eu não vim até aqui, só para chegar até aqui e não ser feliz. Lembre-se disso”, afirmou a empresária. Os dois estão separados há dois anos. Em Rescue Me, Drake canta sobre as características que está procurando em uma possível relação. “Eu preciso de alguém que seja paciente comigo. Alguém que ganhe dinheiro, que não tiraria de mim. Venha e me resgate. Tire-me da boate, me tire da armadilha. Tire-me do mercado, tire-me do mapa. Estou tentando acessar o chat em grupo e contar a eles”, canta o canadense.