Drake usa áudio de Kim Kardashian falando sobre Kanye West em nova música; ouça

Rapper canadense Drake deixa internet pegando fogo após alimentar rumores de briga com Kanye West em música nova

Ao participar do último episódio do The Fry Yiy Show, na SiriusXM, o rapper candense Drake (36) decidiu dar alguns detalhes sobre seu próximo lançamento, a música Rescue Me. Entretanto, um detalhe bastante específico chamou a atenção dos internautas. Drizzy incluiu na canção um áudio onde a empresária e socialite Kim Kardashian (42) aparece falando sobre o divórcio com o rapper e produtor Kanye West (46).

Para quem não sabe, a internet ficou tão fervorosa com o vazamento que Drake fez pois ele e Kanye possuem uma briga extensa e que dura anos. A inclusão do áudio da ex-mulher de Ye apenas fez com que os rumores da treta entre os dois ficassem cada vez mais fortes.

No áudio usado pelo canadense, Kim aparece em um episódio da série de sua família, Keeping Up With The Kardashians, em 2021, onde revela que tomou a decisão de terminar com Kanye. “Eu não vim até aqui, só para chegar até aqui e não ser feliz. Lembre-se disso”, afirmou a empresária. Os dois estão separados há dois anos.

Em Rescue Me, Drake canta sobre as características que está procurando em uma possível relação. “Eu preciso de alguém que seja paciente comigo. Alguém que ganhe dinheiro, que não tiraria de mim. Venha e me resgate. Tire-me da boate, me tire da armadilha. Tire-me do mercado, tire-me do mapa. Estou tentando acessar o chat em grupo e contar a eles”, canta o canadense.

Este fin de semana @Drake reveló un nuevo tema titulado “Rescue Me” a través de su programa de radio “Sound 42” transmitido por SiriusXM.



El track es producido por Bnyx y Sadpony y llama la atención que incluye un sample de Kim Kardashian hablando de su divorcio con Kanye West.… pic.twitter.com/ShTmrE7iDG — Beat Professor (@Beat_Prof) April 3, 2023

Sem previsão de quando será lançada oficialmente, o produtor BNYX confirmou através de suas redes sociais que trabalhou junto de Drake na música. “Lembro-me quando costumava adicionar as vozes de Drake às minhas batidas para ver se eram difíceis. Agora veja”, celebrou o artista, compartilhando um vídeo de Drizzy no estúdio durante a gravação.

I remember when I used to add the Drake acapellas to my beats to see if they was hard. Now look pic.twitter.com/wEBTfBpKkw — BNYX® (@BNYX) March 26, 2023

A briga entre Drake e Kanye West

Desde 2011 existe uma rixa entre os dois rappers. No ano em questão, Drake mandou uma indireta bem direta para Kanye, que até então era seu amigo, falando sobre o lançamento do álbum Watch The Throne, uma colaboração com Jay Z. Drizzy disse que “o trono é para ser tomado. Me assista tomar!” Desde então, existe uma grande competitividade entre os dois artistas.

Ao longo de muitos anos de intrigas, o auge dos problemas foi em 2018, quando o rapper canadense sugeriu que teve um affair com Kim Kardashian em uma música de seu álbum Scorpion. Ainda em 2018, Drake fez uma participação na música Sicko Mode, de Travis Scott, e uma frase específica fez com que os ouvintes tivessem certeza que era para Kanye e Kim.

“Eu desci o quarteirão, virei para a direita”, disse o canadensa na faixa. O que muitos perceberam é que Drake descreveu perfeitamente como é o caminho de sua casa até a residência onde Kanye e Kim moravam. Os dois moravam na mesma rua, bastando apenas “descer o quarteirão”.

Além disso, no mesmo ano ainda, alguns boatos começaram a rolar de que Drake teria tido sua confiança traída por Kanye. O canadense teria confidenciado ao colega de profissão que teria tido um filho com Sophie Brussaux. Assim, Ye teria repassado essa informação para o rapper Pusha T, que revelou a existência de Adonis em uma música, antes mesmo do ex de Rihanna falar sobre o menino publicamente.

Mesmo com todas as tretas do passado, em novembro de 2021 os dois chegaram a fazer as pazes, em prol de uma boa causa, os músicos fizeram um show juntos, surpreendendo a todos os fãs. Já em novembro de 2022, Ye curtiu um dos tweets feitos por Drizzy. Porém, parece que a trégua não durou muito.