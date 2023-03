Não foi a primeira vez: relembre outras ocasiões em que Drake cancelou shows

Com um histórico de cancelamentos de última hora, Drake já ganhou fama pela ausência em shows

Drake (36), o cantor que cancelou seu show no Lollapalooza, deixou o público que aguardava sua apresentação no festival de música revoltado. Esta, porém, não foi a primeira vez que o ídolo desapontou os fãs. Com um histórico de cancelamentos de última hora, o artista já ganhou fama pelas polêmicas envolvendo sua ausência em shows. Relembre outras vezes que Drake deixou seus fãs na mão.

Dez anos atrás, Drake deveria se apresentar no Fargo Center, no estado estadunidense da Filadélfia, mas nunca chegou a colocar os pés no palco. Ele cancelou a apresentação no local por problemas técnicos na montagem de uma passarela suspensa, mas só avisou seus fãs de última hora. O público, que já estava no local, ficou revoltado com a falta de profissionalismo do cantor.

Em 2016, Drake estrelava uma turnê quando decidiu que não iria mais realizar os encontros pessoais para tirar fotos com seus fãs, os famosos meet & greets. Atração paga dos shows , o momento dos fãs com o ídolo foi susbstituído por merchandising, como uma caneta, uma luva de espuma, uma sacola, pins e patches, um aromatizador de veículos, uma moldura do músico e uma câmera descartável.

No ano seguinte, Drake inaugurava um novo cancelamento, seu terceiro em três meses, com uma nova desculpa. Neste caso, o cantor teria comido um sushi estragado e contraído uma séria intoxicação alimentar, segundo o portal NME. Anunciada pelo promoter do rapper enquanto a plateia aguardava por Drake no palco, a ausência do cantor no show gerou revolta e vaias dos fãs, com direito a copos de bebida atirados ao palco.