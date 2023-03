Jade Picon se manifesta após Drake cancelar sua apresentação no Lollapalooza: “Um sonho”

A influenciadora Jade Picon comentou sobre o cantor Drake ter cancelado sua apresentação no festival Lollapalooza

Neste domingo, 26, o festival Lollapalooza Brasil teria como headliner o rapper Drake. Porém, no dia de sua apresentação, o artista cancelou sua performance. A influenciadora Jade Picon não gostou da notícia.

Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou uma selfie em que vestia uma camiseta de Drake, calça jeans e óculos escuros.

“Poxa vida. Eu tinha uma camiseta e um sonho kkkkry 2ª vez que isso me acontece”, escreve a atriz da novela Travessia na legenda do post.

Os seguidores de Jade reagiram à manifestação de Jade sobre o cancelamento. “A póbi”, brincou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Tadinha”.

Nos stories, a intérprete de Chiara na novela das 21h ainda reclamou do ocorrido e escreveu “O emoji de hoje é” seguido de um emoji de palhaço.

E quem já chegou para o terceiro dia de Lollapalooza Brasil foi o economista e ex-BBB Gil do Vigor. O semifinalista do BBB 21 chegou ao festival com um look poderoso.

Gil conversou com a CARAS Brasil sobre o look escolhido para o evento: “"O meu stylist, Dudu Farias, é um grande nome da moda. Estava até falando para ele: 'Perdão por não estar representando', porque no PhD eu só acordo e lembro que tenho que estudar, pego qualquer coisa [para vestir]. Mas eu sei que ele cuida de mim, ele cuida dos meus looks e me ensina. Esse look de hoje é para representar força, garra e gostosura. Eu acho que representa o Gil do Vigor com a força do PhD, com a força de quem ele é e com a força que eu tenho recebido do meu povo, que está junto comigo em todos os momentos”.