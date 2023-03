Gil do Vigor se revolta com cancelamento em festival e encarna o beijoqueiro: 'Cachorrada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gil do Vigor revelou que pretende beijar muitas bocas durante o Lollapalooza

Gil do Vigor (31) marcou presença no terceiro dia de Lollapalooza. Entre os estudos de seu PhD e a correria da vida profissional, o ex-BBB compareceu ao festival de música decidido sobre seus planos para aproveitar a folga. Em entrevista à CARAS Brasil, o economista, que estava revoltado com o cancelamento do show de Drake (36), encarnou o beijoqueiro e revelou que pretende beijar muitas bocas durante o dia de apresentações.

"Estou desde dezembro estudando para passar, para aprender. Já estudei políticas monetárias, qual seria a decisão do banco central sobre emissão de moedas, políticas ficais, estudei econometria para saber causalidade, o que afeta, as variáveis econômicas. Hoje, o único estudo que eu quero é sobre os beijos. A relação entre eu e as bocas que eu quero beijar. Hoje eu vim para cachorrar, eu quero demais", revelou Gil do Vigor .

"Eu cheguei agora e já vi vários machos lindos, várias bocas que eu posso beijar. Mas deixa eu vigorar aqui, que a gente está vigorando. Daqui a pouco a cachorrada vai rolar. Eu já olhei rápido e gostei", adicionou Gil do Vigor sobre seus objetivos para o Lollapalooza .

