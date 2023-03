Gil do Vigor exalta look representativo no Lollapalooza: 'Força, garra e gostosura"

Em entrevista à CARAS Brasil, Gil do Vigor exaltou seu look para o Lollapalooza e contou sobre a correria da nova fase

Gil do Vigor (31), o ex-BBB 21 que conquistou a internet, tem estado muito ocupado com a vida de estudos. Apesar de fazer um PhD na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ele conseguiu abrir espaço na agenda para comparecer ao terceiro dia do Lollapalooza neste domingo, 26. Em entrevista à CARAS Brasil, o economista contou sobre a correria da nova fase e ainda exaltou seu look representativo para o dia de festival.

"O meu stylist, Dudu Farias, é um grande nome da moda. Estava até falando para ele: 'Perdão por não estar representando', porque no PhD eu só acordo e lembro que tenho que estudar, pego qualquer coisa [para vestir]. Mas eu sei que ele cuida de mim, ele cuida dos meus looks e me ensina. Esse look de hoje é para representar força, garra e gostosura. Eu acho que representa o Gil do Vigor com a força do PhD, com a força de quem ele é e com a força que eu tenho me tornado com todo o suporte que eu tenho recebido do meu povo, que está junto comigo em todos os momentos", compartilhou Gil do Vigor sobre seu look para o Lollapalooza.

O astro não escondeu a animação para a segunda vez no festival de música: "Eu vim no ano passado. Foi um pouco rápido, mas eu já pude perceber a magnitude e quão maravilhoso é. Hoje eu quero aproveitar mais". Gil do Vigor também refletiu sobre seu passado com shows e a falta de oportunidades antes de participar do BBB.

"Não vou mentir, eu sou sincero, não tinha dinheiro para nada. O único show que eu ia era eu, na minha casa, assistindo Roberto Carlos pela televisão, porque era de graça. Só pagava a energia. Agora, depois de tudo o que aconteceu na minha vida, eu estou tendo oportunidade de acesso para esses eventos. Ainda é tudo novo para mim, por mais que já se passaram dois anos do Big Brother. E eu ainda continuo sendo muito grato. Cada dia que passa eu me apaixono mais por esse mundo e entendo a batalha e a luta de tanta gente, então, para mim, é uma honra estar aqui", afirmou Gil do Vigor.

Leia também: Juliette estreia no Lollapalooza em clima de paquera: 'Nas mãos de Deus'

Com uma rotina de estudos corrida na universidade estadunidense, Gil do Vigor compartilhou que só consegue equilibrar a vida de PhD por conta de sua equipe: "Minha equipe me dá todo o suporte para que eu acabe tendo capacidade de me dedicar ao PhD e, dentro das alocações justas, também consiga fazer o que eu preciso sobre a parte de mídias sociais e publicidade. Eu devo à minha equipe que é muito boa e que me ajuda toda hora".