Juliette estreia no Lollapalooza em clima de paquera: 'Nas mãos de Deus'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliette revelou seus planos para a primeira vez no Lollapalooza

Juliette (33), a cantora que venceu o BBB 21, estreou nas plateias do Lollapalooza em clima de paquera. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou seus planos para a primeira vez no festival de música e ainda compartilhou que está curtindo a fama de artista.

"Eu me sinto honrada. É uma forma de sentir que foi importante, e eu levo esse reconhecimento para sempre. Os meus fãs estão comigo em tudo, se a gente fizer uma rifa escolar eles vão estar lá. Então eu sou muito grata por isso", compartilhou Juliette sobre seus fãs.

A musa, que tem carreira musical como cantora, presenciou o Lollapalooza pela primeira vez neste sábado, 25. Apesar de participar só das plateias nesta edição, Juliette garantiu que vai depositar os seus esforços para conseguir se apresentar futuramente nos palcos do festival. "Não estou sonhando tão alto assim. Mas eu cantei no Rock in Rio e foi muito emocionante também. Quem sabe? Está nas mãos de Deus e eu vou me esforçar para isso", revelou Juliette, que performou no Rock in Rio em 2022.

A ex-BBB 21, que ganhou a fama após vencer o reality show, contou que já se acostumou a ser uma figura pública e que está aproveitando a nova fase. "Hoje eu estou mais acostumada. Antes eu ficava um pouco assustada, hoje já está de boa. Já estou acostumada e curtindo", explicou. Acompanhando a atual edição do programa, Juliette também opinou sobre os recentes acontecimentos no jogo: "Está dinâmico, está acontecendo um monte de coisa diferente do normal. Eu espero que seja legal, o diferente às vezes é bom também". A musa, que está solteira, ainda finalizou a entrevista revelando que o festival de música seria palco para algumas paqueras: "Vou paquerar agora".