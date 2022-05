Gil do Vigor embarca com a mãe, Jacira, para os EUA: ''Eu não posso ti dar o mundo mas posso ti levar para conhecê-lo''

Gil do Vigor levou sua mãe, Jacira, para conhecer novos lugares nos EUA

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 10h23

Na última sexta-feira, 13, Gil do Vigor (30) embarcou, ao lado da mãe, Jacira, para uma viagem mais que especial para os EUA para visitar, Chicago e Salt Lake City.

Muito feliz com a novidade, o economista publicou cada momento do embarque em suias redes sociais, publicando stories ao lado da mãe.

"Eu e mainha aqui, brindando que estamos que estamos indo agora para Chicago e de Chicago para Salt Lake City. Lá vai gringa!", disse ele enquanto tomava um champanhe.

Já no feed, o influenciador publicou alguns cliques arrasadores com a mãe no aeroporto e escreveu na legenda: "Eu não posso ti dar o mundo mas posso ti levar para conhecê-lo".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Boa viagem!", desejou um. "Mãe e Gil vigorando na beleza", escreveu outro. "Que amor!", falou outro.

Confira os cliques de Gil do Vigor embarcando com a mãe, Jacira, para os EUA: