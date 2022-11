Priscilla Alcantara abre álbum de fotos e arranca elogios: ‘Sempre mais legal’

Cantora Priscilla Alcantara mostra registros de momentos importantes e interessantes de sua vida

Nesta quinta-feira, 3, a atriz Priscilla Alcatara (26) decidiu encantar a internet ao abrir um álbum de fotos em suas redes sociais. Nos registros, ela mostra momentos importantes e interessantes de sua vida.

“Photo Dump é sempre mais legal”, escreveu a cantora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Nas fotos, ela aparece se cuidando, curtindo momentos com amigos, trabalhando, se exercitando, entre outras coisas no famoso photo dump que muitos famosos andam fazendo.

Nos comentários, amigos e seguidores se derreteram pelos momentos registrados e pela cantora. Maísa e Drik Barbosa enviaram carinhas apaixonadas para Priscilla Alcantara. “Tão linda, nem parece que me faz sofrer esperando lançamentos”, brincou um seguidor. “A paz que esse dump passa”, exaltou outra.

Veja a publicação de Priscilla Alcantara com um dump de momentos de sua vida:

HOMENAGEM

Recentemente, Priscilla Alcantara prestou uma linda homenagem para Marília Mendonça (1995 - 2021) - que faleceu após um trágico acidente aéreo em novembro do ano passado, durante o programa TVZ, do Multishow.

Nesta terla-feira, 22, a eterna rainha da sofrência completaria 27 anos, e a apresentadora fez questão homenageá-la cantando a música Graveto. Em seu perfil no Instagram, Priscilla compartilhou um vídeo da apresentação e escreveu: "Você virou saudade. @mariliamendoncacantora."