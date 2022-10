Maraisa se diz apaixonada, mas não revela affair: "sofrendo"

Maraisa, da dupla com Maiara, se disse apaixonada após momento de solteirice

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 22h50

A cantora Maraisa abriu o coração em seu Twitter após fase de solteirice. Parece que o coração da sertaneja está ocupado por alguém.

Misteriosa, a cantora não deu muitos detalhes, mas escreveu: "Tô apaixonada e tô sofrendo". Não sabemos ainda quem é o sortudo e se esse affair está acontecendo, mas com a velocidade dos fãs, já já descobriremos quem é o felizardo.

Os fãs, claro, não deixaram barato: "Você pelo menos tá apaixonada e eu que sofro sem ter ninguém". "Golpe não sofre", brincou outro.

Tô apaixonada e tô sofrendo — Maraisa (@Maraisa) October 20, 2022

A carreira das sertanejas Maiara e Maraisa

As fãs que estavam acampadas em barracas por semanas para o DVD da dupla Maiara e Maraísa foram surpreendidas por ninguém mais, ninguém menos, que as próprias cantoras, que haviam acabado de embarcar no aeroporto de São Paulo. Elas tiraram fotos, cantaram e ainda garantiram entrada antecipada pelo empenho do grupo. O show será só em novembro, mas eles já estavam lá para garantir a primeira fila. O momento emocionante foi publicado nas redes sociais.