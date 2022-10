Diretor de 'Travessia' comenta críticas sobre performance de Jade Picon: "normal"

Mauro Mendonça Filho teria aconselhado Jade Picon em relação a inexperiência como atriz

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 17h03

O diretor da novela das 21h, 'Travessia', Mauro Mendonça Filho, comentou sobre as críticas que a protagonista Chiara, interpretada pela influenciadora Jade Picon, vem recebendo.

Além de mencionar os comentários feitos conforme a trama se desenrola, ele também comentou ao jornal O Globo as alfinetadas que vieram antes, por Jade não ter experiência com atuação. “Qualquer cobrança anterior à estreia não tem nada a ver com o trabalho. [Com a novela tendo estreado] a cobrança para ela é para mim também. É normal. E o que vale para ela, vale para qualquer um. E qualquer cobrança anterior é referente a assuntos que nem cabem a mim. Na verdade, para ser sincero, não estamos dando essa importância toda. Trabalhamos seriamente, ela também, todo mundo”, explicou.

O diretor contou como aconselhou a novata para tirar a novidade de letra: “Foi o que eu falei para ela antes: 'Se o seu trabalho não agradar, é supernormal. Trabalha para continuar e agradar. Isso é da profissão de atriz”.

Sobre a tendência de alguns profissionais acabarem fazendo trabalho em outras áreas, ele afirmou: “Com a tecnologia, a gente vê inúmeras pessoas de quem nunca tinha ouvido falar, entrevistadores fazendo papéis de jornalistas. Uns fazendo muito bem, outros fazendo muito mal. Mas muita gente mostra talento. Essa é a nossa profissão. É importante mostrar talento e seriedade”, comentou.

“As portas se abrem para quem tem algum borogodó. E seriedade vale para cada um. Vários atores vão perdendo e achando no meio do caminho. E tem outros que traçam rumos opostos. O pessoal tem que acreditar, saber explorar, encontrar”, finalizou.