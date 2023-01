Matheus Yurley tem casa roubada e ameaça: "Não vai passar batido"

O vencedor da quinta edição do Power Couple, Matheus Yurley, teve a casa invadida por ladrões e seus pertences foram roubados

Matheus Yurley (23) começou o ano com uma surpresa desagradável. Nesta quarta-feira, 4, o ex-Power Couple sentiu falta de alguns itens de valor em sua casa. Segundo o artista, a casa teria sido invadida enquanto ele estava em uma viagem e os ladrões teriam que pagar pelo delito. “Roubaram minha casa. O ano começou bem viu! Mas nós vai achar rapidinho”, “Vai passar batido, não”, declarou em uma sequência de stories.

Entre os pertences que desapareceram, Matheus listou uma corrente com suas iniciais “MY” cravejada de brilhantes, uma corrente com um pingente com uma foto de sua filha, Maju, além de alguns relógios, piercings e brincos. Apesar do susto, o campeão do reality da Record apareceu posteriormente e se manteve positivo: “Estou aliviado por estar bem, isso que importa, bem material a gente conquista”, contou.

Quando questionado sobre a identidade dos ladrões, o músico contou que infelizmente, ainda não havia instalado câmeras em casa por conta da correria de uma mudança recente, mas que já estaria providenciando o reforço da segurança. Ele comentou ainda que mesmo morando em um condomínio fechado, situações como essa acabam acontecendo.

Yurley também recebeu alguns comentários de descrença sobre o ocorrido e complementou negando que tenha inventado a invasão para chamar atenção: “Se eu não peguei e não tá comigo, pegaram”, além de deixar claro: “Quem tá dizendo que eu to mentindo pra ganhar Ibope nunca precisei”, disparou.

Relembre trajetória:

Matheus Yurley teve um relacionamento com a influenciadora Mari Matarazzo (23), mãe de sua filha, Maju. Os dois participaram da quinta edição do Reality Show de casais, o Power Couple, da Record e saíram vitoriosos com mais de 60% dos votos. Hoje, o casal não está mais junto e o cantor atualmente está noivo de uma morena conhecida em suas redes sociais como Carioca.