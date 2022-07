Priscilla Alcântara emociona ao homenagear Marília Mendonça: "Você virou saudade"

No TVZ, Priscilla Alcântara cantou a música 'Graveto', no dia em que Marília Mendonça completaria 27 anos

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 20h18

Priscilla Alcântara(26) prestou uma linda homenagem para Marília Mendonça (1995 - 2021) - que faleceu após um trágico acidente aéreo em novembro do ano passado, durante o programa TVZ, do Multishow.

Nesta sexta-feira, 22, a eterna rainha da sofrência completaria 27 anos, e a apresentadora fez questão homenageá-la cantando a música Graveto. Em seu perfil no Instagram, Priscilla compartilhou um vídeo da apresentação e escreveu: "Você virou saudade. @mariliamendoncacantora."

Os fãs ficaram emocionando com a interpretação da cantora e elogiaram. Eles também falaram sobre a saudade que sentem de Marília. "Que perfeição, deu até uma dor no coração... bela homenagem", disse uma seguidora. "Que linda homenagem. Que saudade da Marília", falou outra. "Na hora que liguei a TV você estava cantando essa música e eu só fiz chorar… que coisa mais linda, que voz, que interpretação", confessou um fã.

Confira a homenagem de Priscilla Alcântara para Marília Mendonça:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@priscillaalcantara)

Nova música de Marília Mendonça

Marília Mendonça recebeu uma linda homenagem póstuma! Na noite desta última quinta-feira, 21, a equipe da cantora lançou o EP Decretos Reais, que inicia o projeto após a morte da sertaneja.

O projeto conta com faixas de uma live com clássicos sertanejos gravada em maio de 2021. As canções do Volume 1 estão disponíveis no canal oficial da artista no YouTube e nas plataformas de streaming. Segundo a produção, novas faixas serão lançadas ao longo do ano.

