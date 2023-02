Vini Büttel reaparece na web após ser vítima de agressão

O ex-participante de A Fazenda e modelo Vini Büttel apareceu nas suas redes para falar sobre a agressão e assalto que sofreu na última sexta-feira

O modelo e ex-participante de A Fazenda Vini Büttelfoi assaltado e agredido na última sexta-feira, 17, enquanto estava a caminho do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, SP. Aquela seria a primeira noite dos desfiles de escolas de samba. Ele estava em um carro de aplicativo rumo ao hotel para pegar seu abadá temático do camarote.

Quando o carro entrou em um congestionamento devido a um bloquinho de carnaval. Como estava com pressa, Vini desceu de seu carro para solicitar outro carro, quando foi roubado. Em seus Storys, ele descreveu como foi a situação:

"Uma mulher puxou meu celular, eu senti puxando. Eu fui querer de volta. Aí tinha um cara [...] muito alto, começou a bater boca comigo. Nisso, um grupo de cinco ou seis pessoas começou a me puxar por trás. Puxaram meu braço, minha roupa, minha carteira, foram puxar meu relógio. Ai eu fui me desvincilhar e nisso ele me acertou, e aí vieram todos para cima de mim".

O famoso ainda relatou que as agressões fizeram ele ir para o hospital, e que não está se lembrando com clareza do ocorrido: "Eu tô com problema de memória curta, acordei no hospital sem saber onde eu tava e em que ano eu tava".

Vini Büttel aconselha as pessoas a tomarem cuidado durante o carnaval para não passarem pelo mesmo que ele:

O famoso ainda deixou seu relato como uma forma de alertar outras pessoas para prevenirem situações perigosas como essas, principalmente durante o carnaval, onde os blocos formam grandes concentrações e trânsito de pessoas: "É isso, eu tenho que ser muito grato porque não aconteceu nada comigo, eu tô um pouco inchado, com algumas escoriações, dor no corpo e dor na cabeça. Fica o alerta gente, não deem mole".