Ex-A Fazenda Vini Büttel é agredido em São Paulo e vai parar no hospital

O ex-A Fazenda Vini Büttel foi vítima de agressão em uma rua de São Paulo enquanto estava indo curtir o carnaval na noite de sexta-feira, 17

O ex-A Fazenda Vini Büttel foi agredido em uma rua na região central da cidade de São Paulo na noite de sexta-feira, 17. Ele estava indo curtir o carnaval quando foi assaltado e agredido.

De acordo com a equipe de Vini, ele desmaiou na hora da agressão e já passou por exames. Agora, ele está em casa com a sua família.

“Ontem, o Vini foi assaltado e agredido ao ponto de ter sofrido um desmaio. Mas ele já passou por exames e agora se encontra em casa sendo cuidado pela família. Caso recebam mensagem pedindo dinheiro ou qualquer outra coisa no whatsapp, não é ele! Vini está sem acesso as redes porque levaram o celular também! Equipe, Vini Buttel”, informaram em um comunicado nas redes sociais dele.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, Büttel estava em um carro de aplicativo quando ficou preso no trânsito e decidiu descer do veículo para ir andando. Porém, ele foi abordado por um homem que furtou o seu celular. Ele tentou recuperar o celular, mas foi agredido pelo assaltante. Ele foi socorrido, levado para o hospital e já recebeu alta.

Em 2022, Vini Büttel participou do reality show A Fazenda 14, da Record TV.