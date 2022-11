Shayan e Kerline são flagrados aos beijos durante evento da Copa

Shayan e Kerline trocaram beijos durante evento do jogo da seleção brasileira; os vídeos estão circulando na web

A tarde da última segunda-feira, 28, foi animada para Shayan (31) eKerline (30)! Os dois foram flagrados aos beijos durante evento do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Isso porque foi a primeira vez que o casal se reencontrou após deixar 'A Fazenda'.

O reencontro do casal aconteceu em São Paulo, em um evento especial para acompanhar o jogo do Brasil na Copa do Mundo.

Os pombinhos assistiram ao jogo juntos em um camarote com outros famosos. Na sequência, Shayan e a modelo foram para um local privado e, minutos depois, foram flagrados aos beijos.

Vale lembrar que após algumas discussões dentro do reality, o casal havia terminado a relação e afirmou que iriam manter só na amizade fora do programa.

O vídeo do beijo foi compartilhado no Twitter, e rodou na internet pelos fãs do possível casal.

VEJA O REENCONTRO DE SHAYAN E KERLINE:

o encontro shayline tb veio 🤧🥹 pic.twitter.com/O5ugVS5zvx — va (@vanessaan_) November 28, 2022