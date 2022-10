Shayan abre o jogo e fala pela primeira vez após ser expulso de 'A Fazenda'

Shayan Haghbin foi expulso do reality após se envolver em uma briga com Tiago Ramos

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 19h53

Na tarde desta sexta-feira, 21, o ex-peão Shayan Haghbin(31) abriu o jogo e se pronunciou pela primeira vez sobre a confusão que se envolveu comTiago Ramos(24) dentro do reality 'A Fazenda 14', da Record TV, no início madrugada de hoje.

"E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Todos vocês viram. Me agrediram e eu [tivel uma reação automática de medo do corpo. Mas, Record quem manda no programa. Eles decidiram me tirar do jogo, que eu acredito que estava jogando muito bem, muito transparente. Eu era o porto seguro do nosso grupo", afirmou.

O ex-participante ainda revelou que está se sentindo inconformado com toda a situação. "Eu não tô nada feliz, ma se a vontade de Deus acontecer - é pra acontecer, já aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer daqui em diante. O que Deus quiser vai acontecer", declarou em sua fala.

TIAGO RAMOS E SHAYAN HAGHBIN TROCAM TAPAS E SOCOS

Os ex-peões Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram eliminados da 'Fazenda' no início da madrugada desta sexta-feira, 14, após se agredirem fisicamente. Diante da confusão os seguranças do reality precisaram intervir ao vivo durante o programa para separar a briga da dupla.