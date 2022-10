A Fazenda 14: Mãe de Kerline desaprova relacionamento da ex-BBB com Shayan

Mãe de Kerline diz que relacionamento da ex-BBB com Shayan 'não está sendo interessante'

A mãe da influenciadora digital e ex-BBB Kerline Cardoso (30) se surpreendeu quando viu a filha engatar um romance com Shayan Haghbin(31), participante do Casamento as Cegas: Brasil (2021), da Netflix, em A Fazenda 14, da Record. Em entrevista ao Notícias da TV, Corcina Leite contou que a filha entrou focada no jogo e acredita que um relacionamento pode causar distrações.

"Ela entrou de coração aberto para fazer o que sentisse vontade. Torço para que faça o melhor, mesmo achando que no momento não está sendo interessante para ela. Kerline se entrega muito nas relações e, com isso, ela tem se afastando um pouco do jogo", declarou a dona de casa.

A mãe da primeira eliminada do Big Brother Brasil 21 ainda falou sobre como era importante para ela participar de um reality show. "No BBB foi um tempo muito curto, infelizmente. Acredito que agora ela esteja tendo mais oportunidade de se mostrar", afirma. "A Kerline que tem o lado dócil, mas também o lado explosivo. Pode ser um furacão quando mexem com ela ou com algo que ela acredita", complementa.

Mãe de Kerline comenta rivalidade com Deolane

Kerline está no grupo oposto ao de Deolane. A advogada protagonizou inúmeras brigas, incluindo com a influenciadora digital, porém para a mãe da ex-BBB, a suposta rivalidade entre as duas se tornou algo digno de orgulho. "Fico feliz de a minha filha, embora tenha uma rival, seguir fiel aos princípios. Ela expõe aquilo que não tolera,não é de levar desaforo para casa, mas mantendo os valores", declarou.