Fazenda 14: Eita! Rolou edredom entre Kerline e Shayan

O casal agitou os lençóis e Alex Gatelle reclamou: "Kerline, o movimento tá grande aí, viu? Diminua"

Na madrugada deste sábado (24), a ex-BBB Kerline Cardoso e o ex-participante de Casamento às Cegas Brasil e empresário, Shayan Haghbin protagonizaram momentos quentes no edredom.

O primeiro beijo entre o casal rolou na segunda festa do reality, após insistência do fazendeiro na peoa, que chegou a negar a primeira investida do amigo. Provando que ninguém é de ferro, a ex-sister cedeu e acabou indo para a cama com Shay.

Após agitar bastante o edredom, Alex Gatelle mandou uma indireta para o novo casal.

"Kerline, o movimento tá grande aí, viu? Diminua", brincou ele.

No dia seguinte, o romance de Kerlinecom Shayan continuou entre os peões. A funkeira, Ruivinha de Marte, declarou que a cama do casal estava toda suja e molhada nesta manhã (24), parecendo que tinham derrubado leite condensado nos lençóis.

A festa que iniciou na última sexta-feira (23), foi marcada por diversos acontecimentos inéditos. Entre os assuntos mais comentados e que deram o que falar, ficou a formação de alguns casais inesperados, que esquentaram o clima no reality.

A primeira dupla a se juntar foi Thomaz Costa e Tati Zaqui. Minutos depois do ator dar em cima de Tiago Ramos e Alex Gallete, o modelo chegou na funkeira, inicialmente tentando beijar a peoa, que deu um selinho no colega de confinamento.

Mas as insistências não pararam por aí, Thomaz voltou a se aproximar de Tati, que acabou ficando com o influenciador, protagonizando o primeiro beijo da temporada em seu rival de jogo. O casal ainda se juntou com o ator Iran Malfitano, dando um selinho triplo.