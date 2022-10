A Fazenda 14: Shayan pressiona Kerline sobre relacionamento entre os dois

Shayan exige que Kerline tome uma decisão sobre o affair que estão vivendo dentro do reality

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 16h49

Nesta quinta-feira, 6, Kerline e Shayan tiveram a famosa DR para conversar sobre a relação dos dois, que vem conturbada por conta da divergência de opiniões dentro do reality show rural A Fazenda 14. Shay, disposto a assumir o relacionamento, vê a ex-BBB mais racional o observando. As dúvidas dela vêm incomodando o ex-Casamento às Cegas.

Durante a discussão, Shay expôs como se sente, exigindo que Kerline lhe desse uma resposta: “Ou a gente fica para valer, ou a gente fica como amigo. Eu precisava saber o que você quer. Deixei bem claro da outra vez, agora deixei bem claro de novo. Eu precisava de uma resposta sua”. Mas, ela ficou em silêncio durante um bom tempo, e respondeu de forma vaga.

“Tô sendo muito racional em relação a isso. Porque eu vi que me entreguei. A gente ficou e se apegou, e aconteceu tudo aquilo. Aí você me pediu um tempo, que pra mim nem existe porque a gente nunca teve nada, a gente ficou, você me pediu um tempo, aí meio que bagunçou as minhas ideias, sabe? Tipo… Um tempo?”, disse Kerline.

Shay a interrompeu. “Eu falei vamos dar um tempo pra gente se despedir. Eu já tinha minha decisão formada, mas você ainda representa uma incerteza. O que você quer? Você ainda não deu uma resposta direta. Fala ‘eu quero ficar com você’ ou ‘não quero ficar com você’, resposta é isso”, rebateu.

Por mais que não tenham chegado a um acordo, Shay e Kerline continuam com a relação numa boa.

Internet critica Shay após Pétala expor fala: “Tenho nojo de ver dois homens se beijando”

Ao justificar seu voto em Shayan, Pétala afirmou que o ex-Casamento às Cegas é machista, manipulador e não tem peito.

"Eu conheço muito bem o olhar de um cara manipulador. Ele atrai muitas pessoas para perto dele e desde o momento que eu te expus no Rodrigo Faro, ele mudou totalmente o olhar dele para um olhar de me repreender. Agora, todo o momento que você me olha, você não desvia o olhar, mas tenta repreender minhas atitudes com o seu olhar", disse a influenciadora digital.

No momento, Alex Gallete, tentou defender o amigo, mas foi surpreendido com a revelação: "Alex, sabia que o Shay falou que tem nojo de ver dois homens se beijando? Esse é seu amigo!".