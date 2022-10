A Fazenda 14: Internet critica Shay após Pétala expor fala: “Tenho nojo de ver dois homens se beijando”

Pétala vota em Shay e diz que o peão é machista e manipulador

A noite desta terça-feira (4) foi marcada pela formação da terceira roça de A Fazenda 14. Na ocasião, Shayan Haghbin, foi duramente criticado pelos companheiros de reality show e recebeu 9 votos da casa. Shay apenas foi salvo da roça porque Tiago Ramos levou um voto com peso em dobro, finalizando com 10 indicações.

Pétala Barreiros, foi uma das peoas a votar no ex-participante de Casamento às Cegas Brasil. Ao justificar seu voto, a digital influencer afirmou que Shay é machista, manipulador e não tem peito.

"Eu conheço muito bem o olhar de um cara manipulador. Ele atrai muitas pessoas para perto dele e desde o momento que eu te expus no Rodrigo Faro, ele mudou totalmente o olhar dele para um olhar de me repreender. Agora, todo o momento que você me olha, você não desvia o olhar, mas tenta repreender minhas atitudes com o seu olhar", disse Pétala.

No momento, Alex Gallete, tentou defender o amigo, mas foi surpreendido com a revelação: "Alex, sabia que o Shay falou que tem nojo de ver dois homens se beijando? Esse é seu amigo!".

Shayan tentou se defender das críticas feitas por Pétala, mas se complicou nas palavras ao dizer: "Cara, se eu tivesse nojo, você acha que eu teria um amigo que... Gente! Se eu tivesse nojo você acha que eu teria um amigo tão próximo?".

A frase não foi muito bem aceita pelo público do reality show e Shay foi criticado na internet.

Confira:

expõe mais o escroto do shayan que ta pouco! 🤣🤣 — tatiana (@barrosttn) October 5, 2022

O cara mete essa que " eu não consigo ver um homem vindo pra cima me beijar, eu tenho nojo disso " mais homofóbico que isso impossível shay — suzyyyy (@eusuzyrodrigues) October 5, 2022

Nesta terça-feira, (4), os participantes de A Fazenda definiram a formação da terceira roça do reality show rural. Entre muitos conflitos e justificativa, os banquinhos foram preenchidos por: Alex, Tiago, Deborah e Rosiane.

A ex-participante do Power Couple foi vetada da Prova do Fazendeiro e já está confirmada para enfrentar a decisão do público.