Pétala entrega bastidores de A Fazenda e revela motivo de desistência: 'Me arrependo'

Pétala refletiu sobre sua passagem em A Fazenda e revelou o verdadeiro motivo de sua desistência

Pétala Barreiros (24), uma das competidoras de A Fazenda 14, marcou a edição de 2022 ao apertar o botão de desistência do reality. Em entrevista ao podcast Contigo!, ela entregou detalhes dos bastidores do programa, refletiu sobre sua passagem na casa e ainda revelou o verdadeiro motivo de sua saída.

"Não aguentava mais. Eu surtada, com compulsão alimentar, comecei a vomitar lá dentro. Tudo de ruim. Foram muitos gatilhos para mim, porque várias situações que eu vivi ali dentro, eu já tinha passado de alguma forma", compartilhou Pétala sobre seu período em A Fazenda.

A influencer, que surpreendeu o público e sua família com suas atitudes em A Fazenda, explicou a origem do comportamento: "Antes de eu entrar, eu vi muitos comentários de: 'Ela vai ser planta'. A gente sabe que A Fazenda é um reality que traz mais barracos e essas coisas. Quando eu vi todo mundo fazendo, eu falei: 'Vou junto'".

"Eu comecei a ser atacada. A primeira vez que eu fui atacada lá dentro foi com um xingamento, e eu fui para o banheiro chorar", contou. Pétala explicou que, depois desse primeiro contato com A Fazenda, decidiu mudar seu comportamento. "Eu comecei a ver que quando você brigava, não acontecia nada. Você não apanhava. Aí eu comecei a brigar, mas me arrependo", declarou.

Com a família decepcionada do lado de fora, a influencer ainda compartilhou que os parentes tomaram a decisão certa ao pedir para Pétala deixar A Fazenda. Após a saída, ela refletiu: "Eu faltei muito com personalidade, não gosto nem de assistir. Eu acho que se eu tivesse sido eu mesma, se eu tivesse seguido o meu coração, porque meu coração lá dentro em nenhum momento estava em casa. Eu não consegui ouvir Deus e nada do que meu coração me pedia para fazer".

"Eu me arrependo de várias brigas muito desnecessárias, várias falas também, militei muito errado", adicionou. Apesar de Pétala se arrepender de algumas atitudes no reality show, ela garantiu que já seguiu em frente: "Mas eu não fico remoendo não, vida que segue".