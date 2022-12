A Fazenda 14: Pétala pede ajuda para namorado que foi preso durante seu confinamento: “Faz alguma coisa”

Pétala Barreiros deseja deixar A Fazenda 14 após saída de Deolane Bezerra do jogo

Pétala Barreiros virou motivo de piada na internet após pedir para seu namorado, Bernardo Coutinho fazer algo para tirá-la de A Fazenda 14. Com a desistência da líder do grupo, Deolane Bezerra, as meninas do grupo A se revoltaram e queriam todas sair.

Durante a tarde deste domingo (04), Pétala, Bia Miranda e Moranguinho arrumaram as malas e entraram no closet pedindo para deixar o reality show rural, sem obter uma ajuda da produção, a influenciadora digital apelou para seu namorado: "Bê, estou com saudades. Se você ainda está aí, faz alguma coisa. Me tira daqui", disse.

O que a jovem não sabe, é que Bernardo Coutinho foi preso recentemente durante uma operação da polícia federal do Rio de Janeiro, onde investigavam uma organização criminosa especializada em comércio ilegal de cigarros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PORTAL DOS ARTISTAS (@portaldosartistasoficial)

A tarde deste domingo (04) foi marcada pela saída de Deolane Bezerra de A Fazenda 14, por conta do estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra, que está internada em um hospital em São Paulo. Após toda a confusão que as irmãs da advogada causaram na porta do reality, conseguindo a saída de Deolane, ela foi visitar sua mãe no hospital e o encontro deixou a internet contente.

Um tempo depois, Solange apareceu em seus Stories do Instagram agradecendo a todos que lutaram pela liberação de sua filha e disse que já não aguentava mais ela dentro do programa. Mas, um fato que chamou a atenção dos internautas, foram os próximos Stories da matriarca da família Bezerra, onde ela gravou publicidades para um site de apostas de jogos.