A Fazenda 14: Mãe de Deolane grava publicidade no hospital e a internet não perdoa: “Não estava na UTI?”

Solange Bezerra, mãe de Deolane, é criticada nas redes sociais após aparecer fazendo publicidade no 'Instagram'

A tarde deste domingo (04) foi marcada pela saída de Deolane Bezerra de A Fazenda 14, por conta do estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra, que está internada em um hospital em São Paulo. Após toda a confusão que as irmãs da advogada causaram na porta do reality, conseguindo a saída de Deolane, ela foi visitar sua mãe no hospital e o encontro deixou a internet contente.

Um tempo depois, Solange apareceu em seus Stories do Instagram agradecendo a todos que lutaram pela liberação de sua filha e disse que já não aguentava mais ela dentro do programa. Mas, um fato que chamou a atenção dos internautas, foram os próximos Stories da matriarca da família Bezerra, onde ela gravou publicidades para um site de apostas de jogos.

No Twitter, internautas criticaram a mãe de Deolane, alegando que quem está na UTI não consegue mexer no celular e muito menos gravar publicidade.

"Fizeram um teatro apenas para ter uma desculpa para Deolane sair, mas todos sabemos que é uma arregona”, postou uma usuária. “A mãe da deolane que estava internada na UTI, já está no insta fazendo publi de joguinho tranbiqueiro pra tirar dinheiro de trouxas", disse outro telespectador.

